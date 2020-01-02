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Madenli Yaylası'nda yaban hayvanlara yem bırakıldı

Kar yağışının etkili olduğu Madenli Yaylasında kuşlar ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

02 Ocak 2020 Perşembe 10:22
Madenli Yaylası'nda yaban hayvanlara yem bırakıldı

Madenli Yaylası'nda yaban hayvanlara yem bırakıldı

Kaymakamlık, Seydişehir Belediyesi , Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8 Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şefliği ve Seydişehir Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü tarafından Madenli Yaylası bölgesinde bulunan çeşitli alanlara  yaban hayatını korumak amacıyla yem bıraktı.

Seydişehir'de yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Seydişehir Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede, kuşlar, sokak hayvanları ve yaban hayvanları da unutulmuyor.

Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Orman ve Su işleri Bakanlığı 8 Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Soner Güler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şube Şefliği ekipleri belirli noktalara yem bırakarak yaban hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmesini önledi.


Belediye Başkanı Mehmet Tutal; "Kar yağışı bu yıl merkezde çok etkili olmadı. Fakat dağlık bölgelerimizde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Yaşanan bu güzelliklerin yanında gerek vahşi hayvanlar, gerekse kuşlar ve diğer canlılarımızın da yaşam sıkıntısı ortaya çıkmakta. Bundan dolayı Orman ve Su işleri Bakanlığı 8 Bölge Müdürümüz ve Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimiz ile birlikte bugün buradayız. Gerek kuşlar için, gerekse tavşanlar ve dağ keçileri için yem bıraktık" dedi.

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