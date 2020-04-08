Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Maltepe Belediyesi’nden korona virüse karşı psikolojik destek

Maltepe Belediyesi korona virüsüyle mücadele sürecinde vatandaşların psikolojilerini güçlü tutmalarına destek veriyor.

08 Nisan 2020 Çarşamba 08:37
Maltepe Belediyesi’nden korona virüse karşı psikolojik destek

Maltepe Belediyesi’nden korona virüse karşı psikolojik destek

Maltepe Belediyesi korona virüsüyle mücadele sürecinde vatandaşların psikolojilerini güçlü tutmalarına destek veriyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın YouTube kanalı üzerinden yapılan canlı yayında uzman psikolog Büke Okyay, korona virüsün psikolojik boyutunu anlattı. 

Okyay, “Anksiyete bozukluğu: Kaygı ve Endişe” isimli videoda anksiyete bozukluğunun fiziksel ve psikolojik boyutlarını anlattı. Okyay, kişiye kendini çaresiz hissettiren bu sürecin yaşanabilir bir süreç olduğunu, hepimizin toparlanacağını, bilim insanlarının söylediklerine uymamız gerektiğini, bunu çocuklarımıza da anlatmamız gerektiğini söyledi. Okyay,nkaygı taşıyan kişilerin kaygı yaşanmasını beklemeden nefes egzersizi yapmasının önemine işaret etti.

Üniversiteler kadın akademisyenlere emanet
Üniversiteler kadın akademisyenlere emanet
‘Dali’nin Kadınları’ Maltepe’de sahnelendi
‘Dali’nin Kadınları’ Maltepe’de sahnelendi
Orman yangınlarıyla roketli mücadele 
Orman yangınlarıyla roketli mücadele 
‘Geçmişten Günümüze’ nakış sergisi açıldı
‘Geçmişten Günümüze’ nakış sergisi açıldı
Şansın için formül var mı?
Şansın için formül var mı?
Maltepe'de zincirleme kaza, 12 araç hasar gördü
Maltepe'de zincirleme kaza, 12 araç hasar gördü
Gözler YSK'da AK Parti itirazları ne zaman karara bağlanacak
Gözler YSK'da AK Parti itirazları ne zaman karara bağlanacak
Maltepe'de sayım bitti | CHP mazbata bekliyor
Maltepe'de sayım bitti | CHP mazbata bekliyor
Anahtar Kelimeler:
Maltepe BelediyesiMaltepePsikolojik DestekHaberiHaberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde maske nasıl üretilir? | İSMEK'ten maske dikme önerileri
Evde maske nasıl üretilir? | İSMEK'ten maske dikme önerileri
Karantina sonrası boşanmalar da salgına dönüşebilir mi?
Karantina sonrası boşanmalar da salgına dönüşebilir mi?
Barajlardaki doluluk oranı yüzde 68'e ulaştı
Barajlardaki doluluk oranı yüzde 68'e ulaştı
Koronavirüs, ekolojik dönüşüm için fırsat sunuyor
Koronavirüs, ekolojik dönüşüm için fırsat sunuyor
Corona virüsüne karşı online şölen
Corona virüsüne karşı online şölen
İBB çalışanı 90 kişide koronavirüs çıktı
İBB çalışanı 90 kişide koronavirüs çıktı
KAÇUV’un II. Aile Evi Salgın Süresince Sağlık Çalışanlarını Misafir Edecek
KAÇUV’un II. Aile Evi Salgın Süresince Sağlık Çalışanlarını Misafir Edecek
TİSK'den işçi sağlığı için 2 milyon maske bağışladı
TİSK'den işçi sağlığı için 2 milyon maske bağışladı
Bez torba ve fileler salgın riskini artırıyor
Bez torba ve fileler salgın riskini artırıyor
Sarıyer Belediyesi psikolojik danışma hattı kurdu
Sarıyer Belediyesi psikolojik danışma hattı kurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim