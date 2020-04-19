

Manisa Kırkağaç'ta deprem 4,3



Manisa'da meydana gelen deprem Ege Bölgesi'nde yoğun olarak hissedildi. AFAD merkez üssü Manisa Kırkağaç olan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi 4.3 olarak duyurdu. Deprem başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise Manisa'daki depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi. Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.04.19 11:53:16 39.1023 27.8037 5.4 -.- 2.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.04.19 11:40:59 39.1080 27.8105 8.4 -.- 2.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.04.19 11:32:02 39.1072 27.8035 8.0 -.- 4.3 4.3 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.04.19 11:17:47 35.8198 23.8548 7.5 -.- 3.3 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.04.19 11:09:30 36.2408 28.9277 7.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2020.04.19 10:15:30 34.7558 23.6313 30.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.04.19 10:01:33 38.5082 25.7352 5.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.04.19 09:54:26 38.6785 43.1203 5.0 -.- 2.2 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel 2020.04.19 09:35:31 39.9788 26.1080 4.9 -.- 1.4 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2020.04.19 09:25:40 38.4257 26.8040 3.1 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.04.19 08:19:06 36.4502 28.7335 1.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2020.04.19 07:24:20 39.7397 33.2008 8.8 -.- 1.5 -.- DELILER-ELMADAG (ANKARA) İlksel 2020.04.19 07:12:18 39.5990 26.0583 5.7 -.- 2.3 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2020.04.19 06:32:00 38.4348 29.6182 7.9 -.- 1.7 -.- AGACBEYLI-SIVASLI (USAK) İlksel 2020.04.19 06:21:53 40.6788 35.5593 7.4 -.- 2.1 -.- KANATPINAR-SULUOVA (AMASYA) İlksel 2020.04.19 06:03:15 38.9820 27.8622 10.7 -.- 1.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.19 05:56:32 38.4280 29.6257 13.8 -.- 2.5 -.- AGACBEYLI-SIVASLI (USAK) İlksel 2020.04.19 05:49:48 39.0507 27.8610 4.7 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.19 05:20:05 40.2987 28.3757 5.5 -.- 2.4 -.- YARIS-KARACABEY (BURSA) İlksel 2020.04.19 03:38:23 38.4788 39.3105 12.3 -.- 2.3 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.04.19 03:26:51 38.9043 26.0867 11.3 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.04.19 03:26:30 38.9947 35.8227 5.1 -.- 2.4 -.- OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel 2020.04.19 03:15:01 36.3120 25.6180 5.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2020.04.19 03:06:16 37.0530 28.8528 1.6 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2020.04.19 03:00:10 38.9813 27.8587 12.6 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.19 02:53:00 38.9640 35.7795 6.0 -.- 1.5 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel 2020.04.19 02:41:51 38.9802 35.7965 5.5 -.- 2.2 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel 2020.04.19 02:38:13 39.0675 27.8693 9.1 -.- 1.3 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.19 02:34:47 38.9803 35.8298 5.1 -.- 3.4 3.3 BUYUKTUZHISAR-BUNYAN (KAYSERI) İlksel