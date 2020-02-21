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Marmara Park Mart Ayında Etkinliklerle Yine Keyif ve Eğlenceyle Dolu

Sınavlarda başarı gösteren ve İETT tarafından 3 aylık eğitime tabi tutulan 9 kadın şoför  göreve başladı. 

21 Şubat 2020 Cuma 09:11
Marmara Park Mart Ayında Etkinliklerle Yine Keyif ve Eğlenceyle Dolu

Marmara Park Mart Ayında Etkinliklerle Yine Keyif ve Eğlenceyle Dolu

Marbotik interaktif öğrenme oyuncakları 29 Şubat – 1 Mart tarihlerinde eğlenerek öğrenmeyi isteyen çocukları Marmara Park’ta buluşturuyor. Özel eğitmenler eşliğinde farklı yaş gruplarına özel gerçekleştirilen akıllı sayılar ve akıllı harfler atölyeleri Marmara Park’ta minik ziyaretçilerini bekliyor.


En keyifli etkinliklere ev sahipliği yapan Marmara Park, Mart ayına konserler, tiyatrolar ve farklı aktivitelerle dopdolu bir giriş yapıyor. Marmara Park’ta katılımın ücretsiz olduğu Mart etkinlikleri 1 Mart Pazar günü Marbotic Çocuk Atölyesi’yle başlayacak. Etkinlik çerçevesinde Marmara Park, çocukları Montessori yönteminden ilham alarak tasarlanan Marbotik oyuncaklarıyla buluşturacak. Geleneksel ahşaptan üretilmiş sayıları, harfleri modern dokunmatik ekran teknolojisiyle bir arada kullanan Marbotik etkinliğinde çocuklar özel eğitmenler eşliğinde öğrenirken eğleniyor. 4-8 yaş arasında her çocuğun katılabileceği atölyeler, 13.00-17.00 saatleri arasında 5 seans halinde gerçekleştiriliyor.

7 Mart Cumartesi günü Marmara Park’ta Suzan Kardeş ile Balkan rüzgarı esecek. 2007 yılında Sezen Aksu'nun desteğiyle çıkardığı ilk albümü “Bekriya” güzel sesini herkese duyuran Suzan Kardeş, Yarım Hava Çalsana, Sendeki Kaşlar, Ramo gibi sevilen şarkılarıyla Marmara Park ziyaretçilerini dansa ve müziğe doyuracak.

Marmara Park, 21-22 Mart’ta TRT lisanslı çocuk oyunlarını miniklerle buluşturacak. TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmlerinden Ozi’yi sahneye taşıyan gösteride, minik izleyiciler down sendromlu bir çocuk olan Ozi, ablası Duru ve annesinin renkli dünyasıyla tanışacak. Gösteri, çocuklara farkındalık kazandırırken bir yandan da çok eğlendirecek.

26 Mart Çarşamba günü ise Marmara Park’ta buğulu sesiyle kalpleri çalan Mehmet Erdem konseri var. Sevilen sanatçı konserinde Acıyı Sevmek Olur mu, Hakim Bey, Herkes Aynı Hayatta, Gibi Gibi, Sensiz Ben Olamam gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendirecek.

Son Güncelleme: 21.02.2020 09:20
Anahtar Kelimeler:
İETTKadın şoför
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