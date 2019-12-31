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Marmara Park’tan Geleceğin Havacılarına Özel Etkinlik

Marmara Park Alışveriş Merkezi sömestr tatilinde tüm çocukları Minik Türk Yıldızları etkinliğine davet ediyor.

31 Aralık 2019 Salı 10:08
Marmara Park’tan Geleceğin Havacılarına Özel Etkinlik

Marmara Park’tan Geleceğin Havacılarına Özel Etkinlik

Sömestr Tatilinde Marmara Park’ta Her Çocuk Minik Türk Yıldızı Olacak. Marmara Park Alışveriş Merkezi sömestr tatilinde tüm çocukları Minik Türk Yıldızları etkinliğine davet ediyor. 17-26 Ocak tarihleri arasında “İstikbal Göklerdedir” sloganıyla hazırlanan etkinlikte, simülatör uçakla İstanbul semalarında gezintiye çıkan çocuklar Türk havacılık tarihinin en önemli iki kahramanı olan Hezarfen ve Vecihi ile tanışma fırsatını da yakalayacak.

Düzenlediği etkinlikler, konserler ve kampanyalarla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Marmara Park Alışveriş Merkezi, sömestr tatilinde çocukları çok özel bir etkinlikte misafir ediyor. 17-26 Ocak günleri arasında “İstikbal Göklerdedir” sloganıyla gerçekleştirilecek Minik Türk Yıldızları etkinliğiyle Marmara Park, geleceğin havacılarıyla buluşuyor.

Etkinlik kapsamında çocuklar, interaktif bir tiyatro oyununa katılarak Türk havacılık tarihinin en önemli iki kahramanı olan Hezarfen ile Vecihi’nin serüvenine dahil olacak, böylece hem eğlenecek hem de havacılık tarihiyle ilgili önemli bilgiler edinecek. İsteyen çocuklar etkinlik alanında bulunan simülatör uçakla İstanbul semalarında gezintiye çıkabilecek. Etkinliğe katılan tüm çocuklara “İstanbul” temalı boyama kitapları hediye eden Marmara Park, bu sayede katılımcılara kendi hayallerindeki İstanbul’u renklendirebilme fırsatı da sunacak. 10 gün boyunca, günde 8 seans olarak gerçekleştirilecek “Minik Türk Yıldızları” etkinliğinde her seansa katılım 20 kişiyle sınırlı tutulacak. Katılım için etkinlik alanında kayıt yaptırmak yeterli olacak.

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