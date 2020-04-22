Maskematiklerin sayısı hızla artıyor | Radyo Trafik

Maskematiklerin sayısı hızla artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer Radyo Trafik İzmir özel yayınına konuk oldu. Trafik TV’den de canlı yayınlanan programda Soyer, salgın döneminde aldıkları tedbirlerden ramazan ayında yapılacaklara ve toplu ulaşımda alınan önlemlere kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. Maskematik sayısının 17’ye çıkacağını belirten Başkan Soyer, “Virüs ne CHP’li ne AK Parti’li, ne patron, ne işçi tanıyor.” diyerek, hükümete birlikte çalışma çağrısında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Radyo Trafik İzmir’de, aynı zamanda Trafik TV’den de canlı yayınlanan özel programda Esra Balkanlı’ya konuk oldu. Koronavirüsün yayılımını engellemek adına belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Soyer, kendilerine destek olan İzmirlilere teşekkür etti. Salgının ardından yaşanacak ekonomik kriz nedeniyle çok insanın canının yanacağına işaret eden Tunç Soyer, “Biz de bir kamu kuruluşuyuz.” diyerek hükümete çağrıda bulundu. Maskematikler, seyyar pazarlar ve salgın döneminde toplu ulaşım da Başkan’ın gündemindeydi…

“SEFER SAATLERİNİ YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ”

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirlerin ardından toplu ulaşım kullanımının tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de muazzam şekilde azaldığını anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “1 milyon 800 binden 250 bine düşen bir kullanım vardı. Araçlarda çok az kişi yolculuk ediyordu, ciddi bir gider söz konusuydu. Sefer sayılarını azaltmaya karar vermiştik. Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından büyük bir akım oldu. Biz seferleri seyreltelim derken vatandaşlar tekrar sokağa çıkmaya başladı. Seferleri önümüzdeki hafta yeniden düzenleyeceğiz. Toplu taşıma araçları çalıştıkça, pazarlar ve marketler açık oldukça hastalık yayılmaya devam edecek. Seferleri artırabiliriz ama vatandaşlarımızın evden çıkmasını teşvik eder bir noktaya gelebiliriz. Biz babamızın parasını harcamıyoruz, vatandaşın parasını harcıyoruz. O yüzden daha titiz olmalıyız.” şeklinde konuştu.

MASKEMATİK SAYISI 17’YE ÇIKACAK

Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta hayata geçirdikleri “Maskematik” sisteminin 10 metro istasyonunda faal duruma geldiğini, bu hafta sonuna kadar 7 istasyona daha yerleştirileceğini açıkladı. İzmirim Kartlar ile bedel ödemeden kolayca ulaşılan maskelerin üretimini kendilerinin yaptığı hatırlatan Soyer, günde 50- 60 bin maske üretebildiklerini, bu sayede maskematik sistemini hayata geçirdiklerinden bahsetti.

“MASKEYİ NEDEN BİZ DAĞITMAYALIM? BEN DE BİR DEVLET KURUMUYUM”

Satışının yasaklanmasının ardından ücretsiz maskelerin dağıtım şeklinin de yanlış olduğunu savunan Başkan Soyer, “Maskelerin dağıtımını başından itibaren biz yapsaydık, ne eczacılarımız, ne vatandaşlarımız mağduriyet yaşardı. Bu süreç el ele verilmesi gereken bir süreç. Biz de bir kamu kurumuyuz, ben de bir devletim. Biz niye dışarıda kalalım. Siyasi görüş ayrımı yapılacak bir dönemde değiliz. Virüs ne CHP’li ne AKP’li, ne patron, ne işçi tanıyor. Hepimiz aynı tehditle karşı karşıyayız. Bu ayrıştırmalardan şimdi kurtulamıyorsak ne zaman kurtulacağız? El birliğiyle salgının tahribatını azaltmaya çalışmalıyız. Maskeyi neden biz dağıtmayalım, yardım paketini niye hep birlikte götürmeyelim?” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE ÇALIŞIRSAK ÇOK DAHA AZ CAN YANACAK”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Salgının tahribatını azaltmak, vaka sayısını düşürüp vefat sayısını en aza indirmek istiyorsak birbirimize ihtiyacımız var.” derken ancak işbirliği yaparak gücün birleştirilebileceğine vurgu yaptı. Soyer, “Eğer ben sokağa çıkma yasağını televizyondan vatandaşla birlikte duyuyorsam bunda büyük bir eksiklik var demektir. Önceden biliyor olsaydık organizasyonu dört dörtlük yapabilirdik. Bu dönem el ele vermemiz gereken bir dönem. Birlikte çalışırsak çok daha az can yanmış olacak.” sözlerini sarf etti.

"ÇOK İNSANIN CANI YANACAK"

Başkan Soyer, salgın dönemi sonrasında yaşanacak ekonomik krizin altını ise “Çok insanın canı yanacak.” sözleriyle çizdi ve ekledi:

“Bunun için de üretime destek vermemiz lazım. Elimizden gelen her desteği vermeye çalışıyoruz üreticiye… Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin ürünlerini alarak gıda paketlerine koyuyoruz. Üreticiye pazarlama desteği de vereceğiz. Başka çaremiz yok! Üretmek, üretimi teşvik etmek, üreticinin hayatını idame ettirmek için para kazanmasını sağlamak zorundayız.”

23 NİSAN KUTLAMALARI VE RAMAZAN PAKETİ

“HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLIYORSUNUZ”

23 Nisan kutlamaları kapsamında bu akşam saat 21.30’da körfezde bir Haluk Levent konseri düzenleyeceklerini, bir ilk olan bu konseri sosyal mecralardan yayınlayacaklarını bildiren Tunç Soyer, “Çok daha görkemli kutlamalar hayal ediyorduk ama kısıtlamalar bunu engelledi. Ruhen ve manen büyük bir coşkuyla 23 Nisan’ı kutlayacağız.” dedi. Başkan, ramazan tedbirleri kapsamında kalabalık iftar çadırları ve sofralarının kurulamayacağını hatırlatarak, “Herkesin içine kapandığı bir ramazan ayı yaşayacağız. Biz belediye olarak, “Bizvarız” sitesinde 3. paket olarak iftar paketi hazırladık. Alacağımız destekle 10 bin kişiye iftar sofrası açmak gibi bir hedefimiz var. Tüm İzmirlileri bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. “Halkın Bakkalı” sayfasında iftar sofrası tuşuna dokunmanız yeterli, ihtiyacı olanlara ulaştırmayı biz üstleniyoruz. Bugünden itibaren iftar paketi seçenek olarak sitemizde yayınlanacak.” açıklamasını yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın döneminde büyük trajedilerin yaşandığına da vurgu yaptı. “Akşam o trajedileri okumaya çalışıyorum ama dayanamıyor insan, hıçkıra hıçkıra ağlıyorsunuz.” diyen Soyer, “Salgın başlamadan önce işsizlik yüzde 20’lerin üstüne çıkmıştı, şimdi giderek katlanıyor. Yemek, konaklama sektörü, garsonlar, kazancını günübirlik sağlayanlar kötü durumdalar. Birbirimize ihtiyacımız var, mutlaka elimizi taşın altına sokmamız gerekiyor. Gücü olanlar ile ihtiyacı olanlar arasında köprü kurmalıyız. Ben İzmirlilere çok güveniyorum. Şu ana kadar çok ciddi destek verdiler. Gerçekten İzmirlilere teşekkür ediyorum. Bu desteği sürdürmemiz lazım, bunu da hatırlatıyorum.” ifadeleriyle İzmirlilere çağrıda bulundu.

“HİÇBİR TALEBİ CEVAPSIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Başkan Soyer, salgın döneminde yaptıkları çalışmaların, yeni uygulamaların detaylarını da Radyo Trafik İzmir canlı yayınında İzmirliler ile paylaştı:

“Biz ihtiyaç taleplerini Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden topluyoruz. HİM’de geçmiş dönemde 40 arkadaşımız çalışıyordu. Şimdi 90 kişiyle 3 vardiya halinde çalışıyoruz. Gelen her çağrıya cevap verebiliyoruz. Talepte bulunan vatandaş sayısı 70 binin üzerine çıktı. Biz hiçbir talebi cevapsız bırakmayacağız. Kriterlere uygun olan herkese mutlaka destek ulaştıracağız.”

“SEYYAR PAZARLAR İLE VATANDAŞIN SAĞLIĞINI KORUYORUZ”

“Seyyar pazarları çocukluğumuzda biz yaşamıştık. Evin önüne gelen araçlardan meyve-sebze alırdık. Bunu daha organize bir şekilde yeniden başlatmış olduk. Özellikle temel ürünlerin fiyatlarını biz belirliyoruz, çok uygun hale getiriyoruz. Ürünler daha önceden paketlenmiş oluyor, herkesin eli değmemiş oluyor. Böylece esnafın ve vatandaşın sağlığını koruyoruz. Ayrıca diğer illerde de seyyar pazarlar uygulanmaya başlandı, bu da bizi gururlandırıyor ve doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor.”

“56 BİN VATANDAŞIMIZLA BİRE BİR GÖRÜŞTÜK”

“65 yaş ve üstü 56 bin civarında vatandaşımızla telefonda görüştük, ilk turu tamamladık. Çok büyük bir bölümü sadece teşekkür etti. Ben de bir kısmıyla görüştüm, inanılmaz mutlu oldular. Onlar için hatırlanmak yetiyor. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz.”

VİRÜSE YAKALANAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN OTEL KİRALANDI

“Kiraladığımız 2 otel ve 1 yurt, tam kapasite ile sağlık çalışanlarımız tarafından kullanılıyor. En riskli grupta olan sağlıkçılarımız virüsü bulaştırma korkusundan ailelerinin yanına gitmek istemiyor. İzmir Tabip Odası’nın talebi doğrultusunda koronavirüse yakalanmış çalışanların izole edilmesi için Kaynaklar’da bir otel kiraladık. Bu hafta içinde Tabip Odası’na teslim edeceğiz. Örnekköy’deki 100 yataklı tesisi de görevini sürdüren sağlıkçılarımızın kullanımına önümüzdeki hafta sunacağız.”

“NORMAL HAYATA ZOR ADAPTE OLACAĞIZ”

Yaşanan süreçte evlere daha çok ısınıldığını belirten Başkan Soyer, “Ev hayatı, ailece vakit geçirmek gibi unutulan bazı şeyler vardı. Bu dönemin bunları yaşamamız anlamında hoş bir yanı da var. İnsanlar, aile ve mahalle kültürünü hatırladı. Hayatın temposu yavaşladı. Haldır haldır koşturmaya o kadar alışmışız ki; normal hayata zor adapte olacağız. Umarım bu dönemin iyi yanlarını görüp, dersler çıkartabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

“LUNAPARKA SONRA GİDECEĞİZ”

Tunç Soyer sözlerini, lunaparkın kapatılacağına ilişkin iddialara; “Çocuklarımız önce sokağa çıkmasınlar, sonra lunaparka gideceğiz.” yanıtını vererek tamamladı.