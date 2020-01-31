Metabolizmayı hızlandırıcı egzersizler ve ipuçları

Daha sıkı, daha kuvvetli, daha esnek ve çok daha sağlıklı. Bu dört kelimenin birleşimi eminim ki kulağa çok hoş geliyor. Fakat bunlara ulaşmak için şimdiye kadar yaptıklarınızı düşündüğünüzde ve gerçekleşen sonuçları göz önüne aldığınızda kulağa hoş gelen bu dört kelime anlamını yitiriyor olmalı.

Defalarca egzersizlere başladınız belki defalarca elinize geçen diyetleri denediniz, detokslar yaptınız, masaj paketleri aldınız çeşitli programlar denediniz sonuç her zaman tam da istediğiniz gibi olmadı. Siz kendinize sormadan ben sorunuzun cevabını veriyorum. Domino taşlarında eksikler var ve son taş bu nedenden dolayı bir türlü devrilmiyor. Sports International Altınoran- Kuzu Effect Spor Yöneticisi Selim Küçükarpacı metabolizmayı hızlandırıcı egzersizler hakkında bilgi veriyor…

Aktif ol, temiz beslen ,yeterli dinlen ve zamana bırak...

“Çünkü buna zorunlusun, bunlar ayrılmaz bir bütün ve metabolizmanın hızını bunların dengesine borçlusun” ifadelerini kullanan Küçükarpacı sözlerine şöyle devam ediyor “Aktif ol ! sloganıyla, günlük hayatın getirdiği zorunluluklardan doğan metabolizma yavaşlığını ve metabolizmayı hızlandırmak için yapmanız gereken egzersizler konusunda sizlere işe yarar ipuçları ve sıradan olmayan egzersizler vereceğim. İlk olarak işin daha çok egzersiz yönüne değinerek sizi daha fazla bekletmeden sihirli kelimeyi kulağınıza hemen fısıldıyorum.”

'Functional Training:Bir harekette aynı anda daha fazla kas grubunu çalıştırmayı hedefleyerek, daha aktif bir egzersiz sistemi oluşturup yağ yakımını hızlandırmayı, kardiyovasküler sistemi geliştirmeyi, dayanıklılığı artırmayı denge bütünlüğünüzü korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan son 5 yılın en trend fitness branşları arasına giren etkili bir egzersiz sistemi bütünüdür. Market poşetlerini eve çıkarmak, arabanın lastiğini bagaja koymak yada bozulan arabanızı itmek… Evet ! Siz zaten farkında olmadan yıllarca fonksiyonel antrenman yaptınız. Şimdi sıra bunu daha planlı, daha sistemli ve daha sağlıklı yaparak metabolizmamızı hızlandırmakta. Bu listenin diğer bir avantajı fitness kulübünüze gidemediğiniz zamanlarda aynı egzersizleri çok rahat bir şekilde evinizde de yapabiliyor olmanız.

Medicine Ball Squat

İşte Zıplıyoruz !

Klasik Squat hareketini hepimiz yapmışızdır. Artık bunu bir tık daha yukarı seviyeye taşıyarak fonsiyonal egzersize uyarlayıp metabolizmamızı hızladırma zamanı.

Yapılışı: Normal Squat posizyonundan göğüs hizasında duran sağlık topuyla birlikte yukarı sıçrayarak topu başın üstüne yükseltme ve aynı posiyona geri dönme hareketidir.

Set Sayısı: 3

Tekrar Sayısı: 12-15

Jumping Lunge

Koş ama yerinde say !

Lunge yani öne adım alma hareketini çapraz kol ve çapraz bacak ve zıplayarak yapmanız ciddi anlamda zor olacağının farkındayım. Fakat yaklaşık 10 tekrardan sonra kalça arka bacak ve üst bacaktaki gerginliği daha önce yaşamadığınızın garantisini verebilirim.

Yapılışı: Klasik lunge hareketine başlar gibi sol bacağımızı öne alarak iki bacağıda dizden büküp 90 derecelik açıyı alıyoruz. Sol bacak önde iken sol kol geride ve koşar posizyonda hareketimize başlayıp ani bi zıplama ile bacak değiştiriyoruz. Unutma her iki zıplayış 1 set.

Set Sayısı: 2

Tekrar Sayısı: 10

Push Ups

Sadece Şınav Değil !

Hepimiz daha önce şınav çekmişizdir. Zorlandığınızı duyar gibiyim işi biraz daha kolaylaştırmaya ne dersiniz?

Yapılışı: Şınav pozisyonunda kollar geniş sırtımız düz bacaklar gergin ve ilk göğsü yere indirişle birlikte derin bir nefes alarak yukari çıkışta nefesi boşaltınız. Dizlerinizi yere koyakarak hareketi kolaylaştırabilirsiniz.

Set Sayısı: 3

Tekrar Sayısı: 12-15

Lateral Band Walk

Bir Lastik Nelere Kadir

Sahip olacağınız bir küçük kapalı therraband ile yapacağınız egzersizlerdeki aktif kası değiştirebilir yada o kasa binen yükü arttırabilirsiniz. Peki kalça kasını daha fazla çalıştırmayı neden istemeyelim ki?

Yapılışı: Kapalı ve direnci yüksek bir bandı diz hizasında bacaklarınıza geçirin. Yarım squat pozisyonunda asağı çökün. Sola 5 büyük adım sağa 5 büyük adım ile minimum 10 adımı tamamlayın. Kalçalarınızın yandığını hissedeceksiniz.

Set Sayısı: 2

Tekrar Sayısı: 12-15

Therraband Row

Sırtını Sağlama Al !

Günlük hayatımızda sırt kasları çok aktif kullandığımız bir kas grubu değil. Buna istinaden çalıştırılması en önemli kas gruplarından biri olarak karsımıza çıkıyor.

Yapılışı: Orta yada yüksek dirençli bir band ile ayaklarınızın altından geçerek tuttuğunuz bandı kürek kemiklerinizin birbirine yaklaştığı pozisyona kadar çekiniz. Dikkat omurga pozisyonunu bozmayınız.

Set Sayısı: 3

Tekrar Sayısı: 12-15

Burpee to Squat Jump

Kadınlar da asker olur !

Erkeklerin askerlik anıları arasında nasıl spor yaptıklarını abartarak anlattıklarını duyar gibiyim. Bayanlar kamuflajları giyin! Hiç bişey anlatılan kadar zor değil.

Yapılışı: Şınav pozisyonunda başlayan hareket ani bir diz çekiş ile çömelme pozisyonuna geçerek tekrar ani bir zıplamayla olabildiğince yukarı zıplayarak yapılır. Aynı hareket tekrarlayarak devam eder.

Set Sayısı: 2

Tekrar Sayısı: 10

Kettlebell Swing

Savurganlığın güzel yönü !

Şimdiye kadar ağırlıkları ittik, çektik, taşıdık vs. Artık biraz da savuralım.

Yapılışı: İki elimizle tuttuğumuz belimizi bacaklarımızı omuz genişliğinden biraz daha fazla açarak tam iki bacağımızın arasından, beli hafif derecede öne bükerek tam omuz hizasına doğru savurarak kaldırarak tamamlanır ve aynı şekilde başlangıç posizyonuna dönülür.

Set Sayısı: 3

Tekrar Sayısı: 15

Plank

Zamanin durdugu an…

Biliyorum bazen zaman çabuk geçmeyecek ama amacımız en az 30 saniye durabilmek.

Yapılışı: Eller omuz hizasında omurga düz bakışlar yerde ve ayaklar omuz genişliğinde açık. Karnını ger ve 30’ a kadar say. Hızlı saydığını duyar gibiyim daha yavaş ol zaman o kadar da hızlı akmıyor.

Set sayısı : 3

Tekrar sayısı : 30 sn.