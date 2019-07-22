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Meteorloji'de civa tüpü zehirlenmesi, faciadan dönüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Meteorloji'de civa tüpü zehirlenmesi, faciadan dönüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:00
Meteorloji'de civa tüpü zehirlenmesi, faciadan dönüldü

Meteorloji'de civa tüpü zehirlenmesi, faciadan dönüldü

Türkiye'nin en önemli kalibrasyon merkezlerinden birine ev sahipliği yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde kazara düşen civa tüpü çok sayıda kişinin zehirlenmesine neden oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde cıva bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ekibi sevk edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kalibrasyon merkezinde içinde cıva bulunan cam fanusun kırılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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