Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Burdur, Isparta, Konya, Aksaray ve Sivas çevreleri, Hatay’ın kıyı ilçeleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Denizli, Isparta, Burdur, Sinop çevreleri ile Konya'nın batısı, Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 16°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bu akşam saatlerinde Denizli çevrelerinin kuvvetli olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 33°C

Parçalı bulutlu bu akşam saatlerinde kuvetli olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile yarın (Salı) Hatay’ın kıyı ilçeleri ve Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 31°C



Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Konya, Aksaray ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Konya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Yağışların bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu'nun kuzeyinde ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 11°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 21°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 22°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 35°C

Az bulutlu

SİİRT 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



