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Meteoroloji yağmur uyarısı yaptı, 5 günlük hava tahmini

İstanbul'u geçtiğimiz hafta sonu etkileyen kuvvetli yağmur, önümüzdeki günlerde yeniden kendini hissettirebilir.

Meteoroloji yağmur uyarısı yaptı, 5 günlük hava tahmini

İstanbul'u geçtiğimiz hafta sonu etkileyen kuvvetli yağmur, önümüzdeki günlerde yeniden kendini hissettirebilir.

20 Ağustos 2019 Salı 16:49
Meteoroloji yağmur uyarısı yaptı, 5 günlük hava tahmini

Meteoroloji yağmur uyarısı yaptı, 5 günlük hava tahmini



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarılar yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri değerlendirdi. İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Bursa'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İBB VATANDAŞLARI UYARDI 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM verilerine göre, kentte iki gün boyunca aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtildi.

ANİ YAĞIŞ VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Açıklamada, İBB'nin yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldığı anlatılarak, "İstanbul'da perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak riski bulunuyor. İBB ekipleri, ani ve kuvvetli yaz yağmurlarının, yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların da ani yağış ve su baskını riskine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Peki İstanbul'da bu hafta havalar nasıl olacak? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

ARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
21 Ağustos Çarşamba 16 24 63 96 20 10,6 36,7 15,6 30,1
22 Ağustos Perşembe 16 26 43 96 15 9,6 37,8 15,5 29,7
23 Ağustos Cuma 15 28 37 85 12 9,7 37 15 29,6
24 Ağustos Cumartesi 16 29 31 82 15 9,8 37,3 15,2 29,6
25 Ağustos Pazar 16 28 39 76 14 8

Parçalı bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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Son Güncelleme: 20.08.2019 17:00
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüMGMMeteoroloji
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