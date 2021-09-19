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Metrobüs üstünde like uğruna kıtalar arası yolculuk

İstanbul'da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapan ve Galata Köprüsü'nden geminin üzerine atlayan Yunus Emre Özer, bu kez Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde Asya kıtasına geçti. Bu kadarına da "pes" dedirten genç, o anları ise sosyal medyada paylaştı.

19 Eylül 2021 Pazar 10:52
Metrobüs üstünde like uğruna kıtalar arası yolculuk

Metrobüs üstünde like uğruna kıtalar arası yolculuk


İstanbul'da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapan ve Galata Köprüsü'nden geminin üzerine atlayan Yunus Emre Özer, bu kez Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde Asya kıtasına geçti. Bu kadarına da "pes" dedirten genç, o anları ise sosyal medyada paylaştı.


İstanbul Merter'de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Özer yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı.

Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanarak üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti ve geçtiğimiz ay da Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlamıştı. Yaptığı tehlikeli şovlar sonrasında Özer, polis ekipleri tarafından 2 kez gözaltına alındıktan sonra idari ve adli işlemleri yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Ancak sosyal medyada paylaşım yapmak için tehlikeli şovlarına devam eden o genç, bu kez akıl almaz bir yolculuğa imza attı. Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelen genç, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı.

Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak üstünde gizlendi. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru seyretmeye başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü metrobüsün üstünde geçmeyi amaçlayan genç, Avrupa yakasından köprüye girdikten sonra Asya kıtasındaki ilk durakta indi.

O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu metrobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istasyonuna gelince metrobüsten durağa atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç, güvenlik görevlisinin kendisini fark edip kovalamaya başlamasının ardından koşarak kaçmaya başladı. Genç, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı o anları ise sosyal medyada paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Metrobüs
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