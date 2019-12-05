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Metrobüs yolunda faciadan dönüldü 

İstanbul toplu taşımanın yükünü çeken metrobüs yolunda facianın eşiğinden dönüldü. Fikirtepe durağında iki metrobüs koç gibi çarpıştı, kazada yaralılar var.

Metrobüs yolunda faciadan dönüldü 

İstanbul toplu taşımanın yükünü çeken metrobüs yolunda facianın eşiğinden dönüldü. Fikirtepe durağında iki metrobüs koç gibi çarpıştı, kazada yaralılar var.

05 Aralık 2019 Perşembe 18:17
Metrobüs yolunda faciadan dönüldü 

Metrobüs yolunda faciadan dönüldü 

Metrobüs yolunda kaza, iki metrobüs çarpıştı, facianın eşiğinden dönülen kaza sonrası, metrobüs yolunda trafik ulaşıma kapandı. İstanbul Fikirtepe metrobüs durağına yanaşan bir metrobüs, kayganlaşan yolda duramayarak önünde duran metrobüse çarptı. Kazada bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Metrobüslerin duraktan alınmasıyla yol akışı tekrar sağlandı.

Fikirtepe metrobüs durağında saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir metrobüs sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün durduramadığı metrobüs o sırada durakta duran metrobüse arkadan çarptı.


İki metrobüsün birbirine girdiği kazada bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edilirken, ekipler metrobüslerin duraktan alınması için çalışma yaptı. Metrobüslerin duraktan çekilmesiyle birlikte durak tekrar kullanılmaya başlandı.

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