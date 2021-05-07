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Mikser devrildi, yol mazota bulandı, trafik kilit

TEM Seyrantepe'de sapağa hızla giren beton mikseri büyük bir gürültüyle devrildi. Yol mikserin deposundan yayılan mazotla kayganlaşınca trafik kilitlendi.

07 Mayıs 2021 Cuma 22:24
Mikser devrildi, yol mazota bulandı, trafik kilit

Mikser devrildi, yol mazota bulandı, trafik kilit



Beton mikserinin neden olduğu kaza, TEM Kağıthane ve Seyrantepe güzergahında trafiği adeta kilitledi.


İstanbul Kâğıthane'de sapağa süratli giren sürücünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi. Kazada, sürücü hafif şekilde yaralanırken, mazot dökülmesi nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Yolun açılmasını bekleyen otobüs yolcuları, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı


TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre, Beşiktaş-Levent sapağına süratli bir şekilde giren 34 AR 9137 plakalı kamyon mikserinin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan mikser önce demir bariyere ardından varyant ayağına çarparak devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü çevreden yetişen diğer sürücülerin yardımıyla araç içinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası mikserden mazot dökülürken, kayganlaşan zeminde başka kaza yaşanmaması için yol trafiğe kapatıldı. Sapak girişinde trafik yoğunluğu yaşanırken, güzergahı kullanan İETT otobüslerindeki yolcular yolun açılmasını bekledi. Bir süre otobüs içinde bekleyen yolcular daha sonra araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

Belediye çalışanlarınca yola kum dökülmesinin ardından, bekleyen araçlara kontrollü geçiş izni verildi.

Anahtar Kelimeler:
Mikser KazasıBeton Mikseri
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