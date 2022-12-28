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Müge Anlı'yı çileden çıkardı, Avukat ise yüzüne tükürdü

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın sabah kuşağı programında, bir adamın komşu ve yakınlarına utanmazca yaptıkları konukları çileden çıkardı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 23:07
Müge Anlı'yı çileden çıkardı, Avukat ise yüzüne tükürdü

Müge Anlı'yı çileden çıkardı, Avukat ise yüzüne tükürdü

Türkiye böyle ahlıksızlığı ilk kez gördü. Müge Anlı sinirden ağladı, avukat Rahmi Özkan stüdyodaki şahsın yüzüne tükürdü: 'Allah'ın belası ırz düşmanı...'

Müge Anlı'da gündem olan Arife Gökçe'ye hala ulaşılamadı. Yaşlı kadına cinsel içerikle mesajlar attığı iddia edilen Sinan ve Kadir yine birbirlerini suçladı. Canlı yayına telefonla bağlanan Kemal Karaarslan ise "Sinan, kayınvalideme, karıma, çocuklarıma musallat oldu bu yüzden şehir değiştirdik" ifadelerini kullandı. Bu suçlamaların ardından Müge Anlı çıldırırken a

Beş çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta Tokat'ta sırra kadem bastı. Eşinin öldürüldüğünden şüphelenen Fikri Gökçe ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.


YAŞLI KADINA TACİZ MESAJLARI ATMIŞ 

Fikri Gökçe, aynı köyde yaşadıkları Sinan isimli kişinin eşine cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız ettiğini anlattı.

İddiaların odağındaki Sinan'ın Arife Hanım'ın oğullarından birinin sınıf arkadaşı olduğu anlaşıldı. Öte yandan Sinan'ın Arife Gökçe dışında birçok kadına mesaj attığı ortaya çıktı.

KARDEŞİ ÇILDIRDI 

Sinan'ın kardeşi Serap Bayrak ise önceki gün canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Serap Bayrak, "Kardeşim bana 'Çirkin mesajları Kadir ile birlikte attık' dedi. 7/24 Kadir Sinan ile kalıyormuş. Allah onu bildiği gibi yapsın utanmaz. Kadir kafasına vurdu dedin ya! Benim yüreğim sızlıyor. Günlerdir ağlıyorum" dedi.

Kadir Durmuş bu iddialara "Benim bu konuyla bir alakam yok" cevabını verdi.

SUÇU ARKADAŞINA ATTI 

Sinan ise "O mesajları bana Kadir attırdı. Kadir benim ablamın kardeşine bile mesaj attı" diye konuştu.

KÖYLÜSÜNÜN İDDİALARI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI 

Aynı köyde oturan Kemal Karaaslan'ın iddiaları ise ağızları açık bıraktı.

'Sinan, kayınvalideme, karıma, çocuklarıma musallat oldu bu yüzden şehir değiştirdik' diyen Kemal Karaarslan, şu ifadeleri kullandı:

"Sinan sen benim kayınvalidemin başını yardın. Onunla mahkemelik oldun. Kayınvalidemin gelinine de mesajlar attın. Sonra da benim hanımıma bulaştın. Hanımımı darbettin mi? Benim hanımımı kovalamadın. Hanımımla 30 kere mahkemeye çıktın. Sen canlı yayına çıkınca çocuklarım ağladı. 'Bu pisliği görmek istemiyoruz baba' dediler. 3 gün okula gidemediler. Ben köyü terk etmeseydim bugün orada Fikri Bey'in yerinde oturuyordum. Sen benim hanımıma bir ay önce yine mesaj attın. Ailesi çok düzgün insanlar. Bana git şikayet et dediler."

MÜGE ANLI İSYAN ETTİ 

Müge Anlı ise "Sen niye milletin karısına kızına yazıyorsun" diyerek Sinan'a tepki gösterdi. Anlı, o anlarda sinirden ağladı.

AVUKAT RAHMİ ÖZKAN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ 

Avukat Rahmi Özkan da bu iddialar üzerine çileden çıktı.

Özkan, "Allah senin gibi bir belayı kimsenin karşısına çıkarmasın. Allah'ın belası ırz düşmanı herif püh Allah cezanı versin senin be!" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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