Nestlé Purina PetCare Canımız Sokakta Bootcamp fikir maratonunda yaratıcı fikirler birbiriyle yarıştı

“Patili dostlarımızın yaşam hakkını savunuyoruz”

Fikir maratonunun açılış gününde konuşan Nestlé Purina PetCare Genel Müdürü Ayça Erkol, “Patili dostlarımızın hayatlarının her aşamasında onlara sağlıklı, besleyici ve lezzetli mama alternatifleri sunmak, bizim varlık amacımız. Bununla birlikte yaşam haklarına saygı duyarak hayatlarını iyileştirmek de bir diğer arzumuz. Pandemi dönemi sokaktaki dostlarımız için de oldukça zordu. Bu dönemde sokak hayvanlarının yaşam şartları daha da zorlaştı.

Canımız Sokakta projesi kapsamında beslenme, barınma ve sahiplenme konularına yöneldik. Teknolojinin, medyanın günümüzde çok daha aktif bir rolü var. Tabii bununla birlikte belediyelerin ve veteriner hekimlerin de rolü tartışılmaz. Bunların önemi ve gerekliliği de bizim üstünde durduğumuz konulardan biriydi. Sokak hayvanları meselesi sadece beslenme konusuyla ya da bir tarafın tek başına ele alacağı şekilde çözülenemeyecek kadar geniş bir konu. Bu konuda uzun vadede farkındalığı artıracak adımlar atacağımıza ve ortaya çıkacak fikirlerle önemli bir yol kat edeceğimize inanıyorum. Bu 3 günün sonunda, uygulanabiliryaratıcı ve uzun vadede çözüm getirecek fikirlerle birlikte buradan ayrılacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Radyo programcısı Nihat Sırdar da, “Canımız Sokakta girişimi şimdi de Bootcamp fikir maratonu ile devam ediyor. Sokak hayvanları için bireysel anlamda çaba sarf eden, onların sorunlarına çözüm bulmak isteyen binlerce hayvansever var. Uzun vadeli çözüme yönelik adımların atıldığı Bootcamp, tüm paydaşları bir araya getiriyor. Bir araya gelerek çözüm yollarını daha kolay bulabiliriz.” dedi.

N estlé Purina PetCare hakkında

80 yıldan uzun süredir evcil hayvanların beslenmesinde dünya çapında öncü konumda bulunan ve evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ve inovatif ürünler geliştiren Nestlé Purina PetCare, hem evcil hayvanların hem de evcil hayvan sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Evcil hayvan sahiplerini bütçelerine ve dostlarının ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri alternatiflerle buluşturan Nestlé Purina PetCare, evcil hayvanlar ve sahipleri arasındaki yakın ilişkiyi ve pozitif faydayı anlıyor, onların birlikte sağlıklı ve uzun bir hayatı paylaşmalarını sağlamayı kendine görev ediniyor. Bugün 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Nestlé Purina PetCare, alanında uzman ekibiyle evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ürünler geliştirerek obezite, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi spesifik sağlık sorunlarının giderilmesine de yardımcı oluyor. Kedi ve köpeklerin yavru, yetişkin, ileri yaş gibi değişen hayat evreleri ve yaşam koşullarına göre değişen ihtiyaçlarına yanıt veren Nestlé Purina PetCare, evcil hayvanların doğru beslenme ve bakım yoluyla daha uzun, daha mutlu ve daha sağlıklı yaşamlarına yardımcı oluyor. Dünyanın lider beslenme ve sağlık ve iyi yaşam şirketi İsviçre merkezli Nestlé’nin bir parçası olan Nestlé Purina PetCare’in portföyünde, Pro Plan, Felix, Frieskis, Gourmet, One, Dog Chow, Cat Chow ve Pro Plan Veterinary Diets markaları bulunuyor.