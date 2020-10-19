Nestlé Purina PetCare | “Purina Genç Akademi” final kampı gerçekleşti

Nestlé Purina PetCare veteriner fakültesi öğrencilerini destekliyor



Dünyada 80 yılı aşkın süredir, Türkiye’de ise 18 yıldır evcil hayvanların yaşam kalitesini artırmak ve onlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ve inovatif ürünler geliştiren Nestlé Purina PetCare, 3 yıl önce başlattığı Purina Genç Akademi ile veteriner fakültesi öğrencilerini desteklemeyi sürdürüyor. Purina Genç Akademi’nin bu yılki final kampı, 18 Ekim Pazar günü gerçekleşti.

Nestlé Purina PetCare Genel Müdürü Ayça Erkol

Geleceğin veteriner hekim adaylarına mesleki yolculuklarında eşlik eden Purina Genç Akademi, bu yıl Covid-19 pandemisi sebebiyle final kampını tüm gün süren online yayın ile yaptı. Türkiye’deki tüm üniversitelere açık olan ve yoğun ilgi gören dijital final kampı etkinliğine 1000’in üzerinde veteriner Fakültesi öğrencisi katıldı.

Veteriner Faültesi öğrencilerine mesleki hayatlarına başladıkları yolculukta liderlik, mülakat, cv hazırlama ve mesleki eğitimlerle destek olan Nestlé Purina PetCare, akademi mantığında ilerleyen ve bu özelliği ile Türkiye’de bir ilk olan Purina Genç Akademi etkinlikleri kapsamında öğrencileri sektör paydaşları ile buluşturmaya devam ediyor.

Yıl içerisinde 4 üniversite ile fiziksel, 10 üniversite ile dijital ortamda gerçekleşen seminerler kapsamında veteriner Fakültesi öğrencilerini sektörün önemli isimlerini bir araya getiren Purina Genç Akademi’nin final kampı, bu yıl Covid-19 pandemisi sebebiyle online oturum ile gerçekleşti.

Dijital final etkinliğinde öğrenciler,’den motivasyon,’dan Covid 19 pandemisi,’dan kedi ve köpeklerde ağız ve diş sağlığı, Prof. Dr. Murat Şaroğlu’ndan kedi ve köpek göz hastalıkları eğitimi aldı. Öğrenciler aynı zamandavegibi sektörün öncü isimlerinin bilimsel söyleşilerine katılma fırsatı yakaladı.

Doğaçlama Kulübü workshopu ile kendilerine kişisel gelişim yolculuklarında değer katan öğrenciler, Buray konseri ile eğlendikleri bir final kampı geçirdiler. Gün boyu süren etkinlikte yapılan çekilişlerde katılımcılar Ipad mini, dijital kongre katılımı gibi hediyeler kazandı. Kazanan öğrenci grubundaki her bir öğrenciye ise 1.000 TL değerinde hediye çeki verildi.

Nestlé Purina PetCare, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve veteriner hekimlik mesleğinin genç adaylarının kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayarak, bu doğrultuda ciddi yatırımlar yapmaktadır. Nestlé Purina PetCare, Purina Genç Akademi kapsamında belirlenen veteriner fakülteleri ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle veteriner fakültesi öğrencilerine veteriner hekim olma yolundaki yolculuklarında eşlik etmektedir. Purina Genç Akademi, her yıl yaklaşık 2000 öğrenci ve 4 şehre ulaşıyor.

Nestlé Purina PetCare Genel Müdürü Ayça Erkol, “Purina Genç Akademi, veteriner fakültesi öğrencilerini desteklemek için 3 yıl önce başlattığımız bir program. Covid-19 döneminde online olarak gerçekleşmeye de devam etti. Nestlé Purina PetCare olarak veteriner fakültesi öğrencilerine veteriner hekim olma yolundaki yolculuklarında eşlik ediyoruz. Türkiye’de tek olan Purina Genç Akademi ile veteriner hekimlik mesleğinin geleceğine yatırım yapıyor ve veteriner hekimlik mesleğine öğrencilikten itibaren destek oluyoruz.” dedi.

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ve 3 yıldır düzenli olarak yapılan Purina Genç Akademi kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 6000 veteriner hekim adayına ulaşıldı.

Nestlé Purina PetCare hakkında

80 yıldan uzun süredir evcil hayvanların beslenmesinde dünya çapında öncü konumda bulunan ve evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ve inovatif ürünler geliştiren Nestlé Purina PetCare, hem evcil hayvanların hem de evcil hayvan sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Evcil hayvan sahiplerini bütçelerine ve dostlarının ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri alternatiflerle buluşturan Nestlé Purina PetCare, evcil hayvanlar ve sahipleri arasındaki yakın ilişkiyi ve pozitif faydayı anlıyor, onların birlikte sağlıklı ve uzun bir hayatı paylaşmalarını sağlamayı kendine görev ediniyor. Bugün 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Nestlé Purina PetCare, alanında uzman ekibiyle evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ürünler geliştirerek obezite, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi spesifik sağlık sorunlarının giderilmesine de yardımcı oluyor.

Kedi ve köpeklerin yavru, yetişkin, ileri yaş gibi değişen hayat evreleri ve yaşam koşullarına göre değişen ihtiyaçlarına yanıt veren Nestlé Purina PetCare, evcil hayvanların doğru beslenme ve bakım yoluyla daha uzun, daha mutlu ve daha sağlıklı yaşamlarına yardımcı oluyor. Dünyanın lider beslenme ve sağlık ve iyi yaşam şirketi İsviçre merkezli Nestlé’nin bir parçası olan Nestlé Purina PetCare’in portföyünde, Pro Plan, Felix, Frieskis, Gourmet, One, Dog Chow, Cat Chow ve Pro Plan Veterinary Diets markaları bulunuyor.