Nihat Ergün’ün Acı Günü



Türk siyasi hayatının en önemli simalarından ve Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından DEVA Partisi Kurucusu ve de MKYK üyesi Nihat Ergün’ün kayınpederi İlhami Göksu vefat etti.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç şunları ifade etti, “Sayın Bakanımız Nihat Ergün Bey’in kayınpederi, İl Başkan Yardımcılarımızdan Yusuf Usta’nın Dedesi, Yeni Cuma Camii Eski İmamı İlhami Göksu Hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendik.

Kocaeli Deva Ailesi olarak merhum Hoca’mıza Yüce Allah’tan rahmet ve başta Sayın Bakanımız Nihat Ergün ve değerli başkan yardımcımız Yusuf Usta’ya ve kederli ailesine sabırlar diliyoruz. Hocamızın mekânı cennet olsun.

Cenaze namazı yarın (Cumartesi) İzmit Zincirli Kuyu Camii’nde öğlen namazında kılınacak ve ardından İshakçılar Köyü Payalar’da defnedilecektir. Bütün dost ve arkadaşlarımızı bekliyoruz.”