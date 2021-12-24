Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Nihat Ergün’ün Acı Günü

Kocaeli’nin en önemli siyasetçilerinden, eski bakan ve DEVA Partisi Kurucusu ve de MKYK üyesi Nihat Ergün’ün kayınpederi, Yeni Cuma Camii Eski İmamı İlhami Göksu Hoca vefat etti

24 Aralık 2021 Cuma 22:35
Nihat Ergün’ün Acı Günü

Nihat Ergün’ün Acı Günü


Türk siyasi hayatının en önemli simalarından ve Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından DEVA Partisi Kurucusu ve de MKYK üyesi Nihat Ergün’ün kayınpederi İlhami Göksu vefat etti.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç şunları ifade etti, “Sayın Bakanımız Nihat Ergün Bey’in kayınpederi, İl Başkan Yardımcılarımızdan Yusuf Usta’nın Dedesi, Yeni Cuma Camii Eski İmamı İlhami Göksu Hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendik. 

Kocaeli Deva Ailesi olarak merhum Hoca’mıza Yüce Allah’tan rahmet ve başta Sayın Bakanımız Nihat Ergün ve değerli başkan yardımcımız Yusuf Usta’ya ve kederli ailesine sabırlar diliyoruz. Hocamızın mekânı cennet olsun. 
Cenaze namazı yarın (Cumartesi) İzmit Zincirli Kuyu Camii’nde öğlen namazında kılınacak ve ardından İshakçılar Köyü Payalar’da defnedilecektir. Bütün dost ve arkadaşlarımızı bekliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Deva
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belgesel | BBC Earth ile İzlanda’nın Bilinmeyenlerine Yolculuk
Belgesel | BBC Earth ile İzlanda’nın Bilinmeyenlerine Yolculuk
İstanbul ve çevresi için kar uyarısı geldi
İstanbul ve çevresi için kar uyarısı geldi
Hastanelerde ameliyat krizi | Ameliyat için gün alabilen şanslı
Hastanelerde ameliyat krizi | Ameliyat için gün alabilen şanslı
Kastamonulu ile Adanalı anlaşamayınca İngilizce konuştu
Kastamonulu ile Adanalı anlaşamayınca İngilizce konuştu
Erken teşhis, kedilerin de hayatını kurtarabilir
Erken teşhis, kedilerin de hayatını kurtarabilir
Bayburtlu kadınlar, İstanbul'da yemekleriyle yarıştı, altını kaptı
Bayburtlu kadınlar, İstanbul'da yemekleriyle yarıştı, altını kaptı
İBB'den 3 bin 808 kadınla omuz omuza mücadele
İBB'den 3 bin 808 kadınla omuz omuza mücadele
Lüleburgaz'da Bisiklet Taksilere “kış” molası!
Lüleburgaz'da Bisiklet Taksilere “kış” molası!
Astrolog Dr. Şenay Devi | Bu hafta çok sarsıcı olacak
Astrolog Dr. Şenay Devi | Bu hafta çok sarsıcı olacak
Çatıda yaşayan kediyi esnaf besliyor
Çatıda yaşayan kediyi esnaf besliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim