Nihat Ergün’ün Acı Günü
Türk siyasi hayatının en önemli simalarından ve Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından DEVA Partisi Kurucusu ve de MKYK üyesi Nihat Ergün’ün kayınpederi İlhami Göksu vefat etti.
Kocaeli Deva Ailesi olarak merhum Hoca’mıza Yüce Allah’tan rahmet ve başta Sayın Bakanımız Nihat Ergün ve değerli başkan yardımcımız Yusuf Usta’ya ve kederli ailesine sabırlar diliyoruz. Hocamızın mekânı cennet olsun.
Cenaze namazı yarın (Cumartesi) İzmit Zincirli Kuyu Camii’nde öğlen namazında kılınacak ve ardından İshakçılar Köyü Payalar’da defnedilecektir. Bütün dost ve arkadaşlarımızı bekliyoruz.”