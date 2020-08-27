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Nostaljik Boğaz turları yenidenr başladı

Nostaljik uzun Boğaz turları, 24 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yeniden başladı. Boğazın iki yakasındaki iskelelere uğrayarak gerçekleştirilen tur, her gün, Eminönü’nden başlayıp Anadolu Kavağı’nda son bulacak.

27 Ağustos 2020 Perşembe 13:15
Nostaljik Boğaz turları yenidenr başladı

Nostaljik Boğaz turları yenidenr başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ,pandemi nedeniyle ara verdiği nostaljik uzun Boğaz turlarını yeniden başlattı. 24 Ağustos Pazartesi günü başlatılan turlar, Boğaz’ın iki yakasındaki iskelelere uğrayarak gerçekleştiriliyor.

HER GÜN SAAT 10.35’DE BAŞLIYOR

Boğaz’ın havasını soluma, tüm güzelliklerini seyretme fırsatı tanıyan nostaljik tur, saat 10.35’de Eminönü’ndeki Evliya Çelebi Boğaz İskelesi’nden kalkan vapurla başlıyor.Vapur 10.50’de Beşiktaş, 11.05’de Üsküdar, 11.35’de Kanlıca,12.05’de Sarıyer, 12.15’de de Rumeli Kavağı’na uğradıktan sonra 12.25’de Anadolu Kavağı’nda yolcu indiriyor.

DÖNÜŞ 15.00’DA ANADOLU KAVAĞI’NDAN

Tur, Marmara Denizi’nin Karadeniz’e kavuştuğu şirin balıkçı köyü Anadolu Kavağı’nda yaklaşık 2,5 saat zaman geçirme fırsatı tanıyor. Dönüş ise saat 15.00’da Anadolu Kavağı’ndan başlıyor.Vapur, 15.10’da Rumeli Kavağı, 15.20’de Sarıyer, 15.40’da Kanlıca, 16.10’da Üsküdar, 16.25’de Beşiktaş’a uğradıktan sonra 16.40’da Eminönü’nde turunu tamamlıyor.

Turun tam bilet fiyatı, tek yön 15 TL, gidiş-dönüş 25 TL; 12 yaş altı tek yön 6 TL, gidiş-dönüş 12,5 TL.

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