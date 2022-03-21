OGM Orman Haftası Satranç Turnuvası’nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Bu etkinliklerden biri olan ve bu yıl ikincisi yapılan satranç turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. OGM 2. Geleneksel Orman Haftası Satranç Turnuvası 18-20 Mart tarihleri arasında OGM Ankara genel merkezde gerçekleşti. Derece alan ve katılım sağlayan yarışmacılara çeşitli ödüllerin verileceği turnuvaya 7 ayrı kategoride 1000’e yakın sporcu katıldı.

OGM’nin 180. yılı sebebiyle ilki 2019’da düzenlenen satranç turnuvasına, ortaokul ve ilkokula giden 350 çocuk sporcu katıldı. Pandemi sebebi ile 2 yıldır gerçekleştirilemeyen turnuvanın ikincisi ise bu yıl Orman Haftası kapsamında yapıldı. Geleneksel hale gelmesi için bu seneki ismini “2.Geleneksel Orman Haftası Satranç Turnuvası” olarak belirleyen OGM, satranç oyuncusu çocuklar ve ailelerinin katıldığı turnuvaya 3 gün boyunca evsahipliği yaptı. 18-20 Mart tarihleri arasında OGM tarafından düzenlenen turnuvada 7 ayrı kategoride 7-12 yaş arası ve A, B, C kategorilerinde 1000’e yakın sporcu kıyasıya mücadele etti.

Dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verildiği turnuvanın açılış konuşmasını yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “21 Mart Orman Haftasında çocuklarımızı ve gençlerimizi böyle bir spor organizasyonu ile ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz bu turnuvayı her yıl yapmayı planlıyor. Buradaki temel amacımız çocuklarda ve gençlerde ormanların korunması için farkındalık oluşturmak ve orman sevgisini aşılamak” dedi.

5 ayrı şehirden 7 sporcu büyük ödülü kazandı

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı turnuvada Kapadokya gezisi olan birincilik ödülünü kazanan; A Grubu kategorisinden Efe Metehan Yavuz/İzmir, B Grubu kategorisinden Ali Kıyak / Osmaniye, C Grubu kategorisinden Alper Ünsal / Ankara, 12 yaş ve altı kategoriden Yağız Kaan Erdoğmuş /Bursa, 10 yaş ve altı kategorisinden Baver Yılmaz / Ankara, 9 yaş ve altı Mehmet Alper Çelebi / Ankara ve son olarak 8 yaş ve altı kategorisinden de Mete Kanal / Eskişehir oldu.