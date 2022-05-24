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OGM Yangın Havuzları için yeniden uyardı

Manisa Turgutlu’da ikiz kardeşlerin yangın söndürme havuzuna girerek hayatlarını kaybettiği üzücü olay üzerine Orman Genel Müdürlüğü, bu havuzlara girilmesinin tehlikeli ve yasak olduğu konusunda uyarılarını bir kez daha yineledi. 

24 Mayıs 2022 Salı 00:12
OGM Yangın Havuzları için yeniden uyardı

OGM Yangın Havuzları İçin Bir Kez Daha Uyardı

Geçtiğimiz günlerde Manisa Turgutlu’da ikiz kardeşlerin yangın söndürme havuzuna girerek hayatlarını kaybettiği üzücü olay üzerine Orman Genel Müdürlüğü, bu havuzlara girilmesinin tehlikeli ve yasak olduğu konusunda uyarılarını bir kez daha yineledi. 

Ormanların yüzde 55’inin yangına hassas bölgelerde yer aldığı Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınları sırasında doğal su kaynaklarına erişimin zor olduğu yerlerde havadan ve karadan araçların su ihtiyacını sağlamak için yangın havuzu ve gölet inşa ediyor. Türkiye genelinde 4 bin 580 havuz ve gölet inşa eden Orman Genel Müdürlüğü, bu alanların bakımlarını düzenli olarak yaparak, her an kullanıma hazır tutuyor. 

Manisa ilinin Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde ikiz kardeşlerin yangın havuzuna girerek hayatlarını kaybetmesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü bir kez daha uyarıda bulundu. OGM’den yapılan yazılı açıklamada, yangın sırasında araçların su teminini sağlamak için kullanılan havuzlar ve göletler için tüm güvenlik önlemlerinin alınmasına karşın yine de böyle üzücü olaylar yaşandığına dikkat çekildi. 

Bugün ülke genelinde 4 bin 580 adet yangın havuzu ve göleti bulunuyor. İnşa edilen tüm yapıların etrafı dikenli tel örgü ile çevrilerek, kapıları kilitleniyor. Yapı etrafına uyarıcı tabelalar asan OGM yetkilileri, insanların buradan uzak durmalarını sağlamak için havuzların ve göletlerin bulunduğu çevre köylerde uyarıcı anonslar da yapıyor. 

Ancak tüm bu önlemlere karşın bu vahim durumların yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın bu havuzlara girmemelerini, çocuklarını da bu konuda uyarmalarını ve sahip çıkmalarını önemle rica ediyoruz” deniyor.  

Anahtar Kelimeler:
OGMYangınYangın Havuzu
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