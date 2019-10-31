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Okul servisi öğrencilerin arasına daldı, 1 ölü var

Kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına dalan okul servisi iki öğrenciyi altına aldı, İskender Şimşek adlı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Okul servisi öğrencilerin arasına daldı, 1 ölü var

Kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına dalan okul servisi iki öğrenciyi altına aldı, İskender Şimşek adlı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

31 Ekim 2019 Perşembe 13:24
Okul servisi öğrencilerin arasına daldı, 1 ölü var

Okul servisi öğrencilerin arasına daldı, 1 ölü var

Okul servislerinin neden olduğu kaza Bursa'da can aldı. Kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına dalan okul servis minibüsü okula giden 15 yaşındaki lise öğrencisi İskender Şimşek'i hayatının baharında katletti. 2 öğrenci yaralandığı feci kazanın ardından servis sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Amatör olarak futbol oynayan genç kaleci Şimşek'in sosyal medya hesabından 2 yıl önce yaptığı 'Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım' paylaşım ise yürekleri dağladı.

Bursa'nın Mudanya İlçesi'ne bağlı Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde kan donduran bir trafik kazası meydana geldi. Birçok okulun bulunduğu bölgede bir öğrenci servisi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda bulunan öğrencilerin arasına daldı. Bu sırada kaldırımda bulunan ve okuluna 30 metre kalan Final Okulları öğrencisi İskender Şimşek (15),servisinden kaçamayarak minibüsün altında kaldı.


HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen ilk bilgilere göre ağır yaralanan İskender Şimşek'e ilk olarak çevredekiler yardıma koşarken, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis şoförü kaza sonrası gözaltına alınırken, bölge sakinleri ise yaşanan kazalara isyan etti. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"ANNEME SÖZÜM VAR" PAYLAŞIMI

Öte yandan feci kazada yaşamını yitiren Şimşek'in sosyal medya hesabından 2 yıl önce yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Amatör olarak kalecilik yapan Şimşek, çıktığı bir karşılaşma öncesi çekilen fotoğrafını paylaşarak, altına da 'Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım' notunu düştü.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Final Okulları'nda acı haberi alan öğrenci arkadaşları da gözyaşlarına boğulurken, jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma ise sürüyor.
 

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