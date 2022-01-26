Otizmli bireylere bakımevinde şiddete tepki



İstanbul'da otizmli bireye yönelik uygulanan şiddet görüntülerinin ardından Tohum Otizm Vakfı bir açıklama yaparak, kurumlarda gerekli önlemin alınması istendi.

Tohum Otizm Vakfı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi;

İstanbul’da otizmli bir bireye kaldığı bakımevi merkezinde uygulanan şiddet haberlerinden büyük üzüntü duyduk.

Bu elim olayların bir daha tekrarlanmaması için ilgili personelin otizm konusunda eğitilmesi büyük önem taşımaktadır.

Otizmli bireylerin bakımının özel bir uzmanlık gerektirdiği, bakım personellerinin eğitiminin çok kritik olduğu ve ülkemizde bu personelleri yetiştirebilmek noktasında önemli yetersizlikler olduğu bir gerçektir.

Tohum Otizm Vakfı ilgili kurumlara nitelikli bakım elemanı yetiştirmek için bilgi ve birikimlerini kullanarak ilgili bakanlıklara destek vermeye hazırdır.

Bu noktada tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapılması gerekenler:

Merkezlerde üniversitelerin “Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Ön Lisans Programı” mezunu personellerin çalıştırılmasına öncelik verilmeli, otizm ile ilgili kapasiteleri geliştirilmelidir.

Bu merkezlerde çalışan tüm personel otizm konusunda eğitilmeli, kriz yönetimi, fiziksel müdahale, güvenlik ve mesleki etik gibi konularda yoğun bir eğitim sürecinden geçmelidir.

Merkezlerde programları çıkaran, uygulatan, personeli yöneten ve denetleyen en az bir “Uygulamalı Davranış Analisti”nin zorunlu personel olarak görev alması sağlanmalıdır.



Merkezler; otizmli bireylere bağımsız yaşam becerilerini kazandırarak eğitim, sosyal hayat ve istihdama katılımlarını sağlamak amacı ile hizmet etmelidir.

Merkezlerin amacı otizmli bireyleri mevcut durumuyla ömür boyu bir mekânda tutmak olmamalıdır.

Tohum Otizm Vakfı ile T.C. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında Aralık, 2021’de imzalanan “Otizm Spektrum Bozuklukları Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları İş Birliği Protokolü” kapsamında bakım hizmeti sağlayan hizmetlilerin yetiştirilmesi ve kapasitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalara başladık. Bu protokolde; bakım kuruluşlarında görev yapan bakım, sağlık ve mesleki personele, yoğun davranış problemleri olan otizmli bireylerle nasıl çalışabileceklerine yönelik eğitimler verilmesinin yanı sıra danışmanlık desteği verilecektir.

Yaşanan bu üzücü olay karşısında ilgili kurumları gereken tedbirleri almaya ve otizmlilerin insan onuruna yakışır bir hayat yaşayabilmelerini sağlamak için onların yanında olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Tohum Otizm Vakfı