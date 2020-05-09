Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Otogarda yenileme çalışmaları sürüyor

İBB, sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla kent genelinde düşen hareketliliği, hizmete çevirmeyi sürdürüyor. 

09 Mayıs 2020 Cumartesi 20:28
Otogarda yenileme çalışmaları sürüyor

Otogarda yenileme çalışmaları sürüyor


Son olarak çeyrek yüzyıldan bu yana ihmal edilen Büyük İstanbul Otogarı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında asfalttan, yağmursuyu kanallarına kadar otogarın altyapısı elden geçirilecek. Toplam 55 bin ton asfalt serimi ve 35 bin metrekare tretuvar yenilemesi yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin karayolu üzerinden dışa açılan kapısı Büyük İstanbul Otogarı’nda yaptığı yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden dolayı hareketliliğin oldukça düştüğü dev tesiste, asfalt kaplama, tretuvar yenilme, yağmursuyu kanallarının onarım ve yenilenme işleri yapılıyor. Çeyrek yüzyıldan bu yana ihmal edilen otogar, baştan sona elden geçiriliyor.

150 BİN METREKARE BOZUK ASFALT KAZINACAK

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 150 bin metrekare bozuk asfalt kazınacak ve 55 bin ton yeni serim yapılacak. Asfalt serimi işi, otogarın tüm katlarında ve giriş-çıkış bağlantı kollarında yürütülecek. Yine proje kapsamında 35 bin metrekare tretuvar yenilenecek. Otogardaki araç ve yaya yollarının fiziki standartları yükseltilecek. İstanbul’un dünya kenti imajına yakışmayan bu görüntü ortadan kaldırılacak.

3 BİN METRE YAĞMURSUYU KANALI TEMİZLENECEK

Öte yandan İBB, kirlilik ve yıpranmandan dolayı işlevini gereği gibi yerine getiremeyen yağmursuyu kanallarına da el attı. Çalışmalar kapsamında 3 bin metre uzunluğunda ve çeşitli çaplardaki yağmursuyu kanalları temizlenecek. Gerekli görülen yerlerde bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Şehir tiyatroları salondan yayına başlıyor
Şehir tiyatroları salondan yayına başlıyor
İstanbul, Sokağa çıkma yasağına hazır | İBB önlemleri artırdı
İstanbul, Sokağa çıkma yasağına hazır | İBB önlemleri artırdı
İstanbul Esenler Otogar'ı için yargı kararını verdi 
İstanbul Esenler Otogar'ı için yargı kararını verdi 
Ortaköylü'ler yeni dönemde rahat nefes alacak
Ortaköylü'ler yeni dönemde rahat nefes alacak
Halk  Ekmek Pideleri 535 noktada satışa sunuldu
Halk  Ekmek Pideleri 535 noktada satışa sunuldu
İstanbullu'lar eve kapandı, İBB yolları yeniliyor
İstanbullu'lar eve kapandı, İBB yolları yeniliyor
İBB, Beylikdüzü'nde bin 200 koli yardım dağıttı
İBB, Beylikdüzü'nde bin 200 koli yardım dağıttı
İBB'nin kitap kampanyasına 170 bin talep geldi
İBB'nin kitap kampanyasına 170 bin talep geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
COVID19 döneminde çalışanlar daha fazla iletişim istiyor
COVID19 döneminde çalışanlar daha fazla iletişim istiyor
Taziye çadırı, 75 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Taziye çadırı, 75 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Dron gözünden İstanbul hikayeleri
Dron gözünden İstanbul hikayeleri
Korona önlemlerini yerle bir edenlere tepki yağdı
Korona önlemlerini yerle bir edenlere tepki yağdı
Grup Yorum gitaristi İbrahim Gökçet hayatını kaybetti
Grup Yorum gitaristi İbrahim Gökçet hayatını kaybetti
Ramazan ayında beslenme tavsiyeleri
Ramazan ayında beslenme tavsiyeleri
Kuaför ve berberler dezenfekte edilicek
Kuaför ve berberler dezenfekte edilicek
Eroin bağımlılığında hızlandırılmış arındırma arogramı
Eroin bağımlılığında hızlandırılmış arındırma arogramı
Semender ölümleri vatandaşları korkuttu 
Semender ölümleri vatandaşları korkuttu 
Bugün hava nasıl olacak? | Yağmurlu havaya dikkat
Bugün hava nasıl olacak? | Yağmurlu havaya dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim