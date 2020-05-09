Otogarda yenileme çalışmaları sürüyor



Son olarak çeyrek yüzyıldan bu yana ihmal edilen Büyük İstanbul Otogarı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında asfalttan, yağmursuyu kanallarına kadar otogarın altyapısı elden geçirilecek. Toplam 55 bin ton asfalt serimi ve 35 bin metrekare tretuvar yenilemesi yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin karayolu üzerinden dışa açılan kapısı Büyük İstanbul Otogarı’nda yaptığı yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden dolayı hareketliliğin oldukça düştüğü dev tesiste, asfalt kaplama, tretuvar yenilme, yağmursuyu kanallarının onarım ve yenilenme işleri yapılıyor. Çeyrek yüzyıldan bu yana ihmal edilen otogar, baştan sona elden geçiriliyor.

150 BİN METREKARE BOZUK ASFALT KAZINACAK

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 150 bin metrekare bozuk asfalt kazınacak ve 55 bin ton yeni serim yapılacak. Asfalt serimi işi, otogarın tüm katlarında ve giriş-çıkış bağlantı kollarında yürütülecek. Yine proje kapsamında 35 bin metrekare tretuvar yenilenecek. Otogardaki araç ve yaya yollarının fiziki standartları yükseltilecek. İstanbul’un dünya kenti imajına yakışmayan bu görüntü ortadan kaldırılacak.

3 BİN METRE YAĞMURSUYU KANALI TEMİZLENECEK

Öte yandan İBB, kirlilik ve yıpranmandan dolayı işlevini gereği gibi yerine getiremeyen yağmursuyu kanallarına da el attı. Çalışmalar kapsamında 3 bin metre uzunluğunda ve çeşitli çaplardaki yağmursuyu kanalları temizlenecek. Gerekli görülen yerlerde bakım ve onarım çalışması yapılacak.