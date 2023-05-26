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Parayla vatandaşlık satılmasına İlber Hoca isyan etti

Milyonlarca yabancının istilasına uğrayan son Türk yurdunun sahipsizliği vatandaşı çileden çıkarırken olayı takip eden aydınlar da duruma tepki gösteriyor.

26 Mayıs 2023 Cuma 23:05
Parayla vatandaşlık satılmasına İlber Hoca isyan etti

Parayla vatandaşlık satılmasına İlber Hoca isyan etti

Türk vatandaşlığını para karşılğı satışa çıkaran AKP yöneticilerine tepkiler yükseliyor. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV YouTube kanalında Türkiye'de para karşılığı vatandaşlık satılmasına tepki gösterdi. Ortaylı, "Türkiye yabancılara mesken satacak konumda değil" dedi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'de para karşılığı vatandaşlık satılmasına tepki gösterdi.


Kafa TV YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'ın programına katılan Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlık satılıyor bu memlekette, bu büyük bir rezalettir. Türkiye vatandaşı olmak için bu tarihin çilesini çekmek lazım. 500 bin dolara 400 bin dolara 250 bin dolara vatandaşlık satılmaz. Ayrıca evde satılmaz. Türkiye yabancılara mesken satacak konumda değil"
 

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