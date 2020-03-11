Paris Moda Haftasında Türk Zarafeti





İlk çıkışını art-deco mücevher tasarımlarıyla yapan, her koleksiyonu ile daha çok beğeni toplayan Türk kadın girişim mücevher markası Melis Goral Jewelry, Paris Moda Haftası kapsamında Four Seasons Hotel George V’deki yer aldığı showroomda son koleksiyonlarını sektör liderlerine tanıttı.

Dünyanın dört bir yanından gelen çok katlı ve konsept mağazaların satın almacıları ile prestijli mücevher butik sahiplerinin yanı sıra tanıtılan koleksiyonlar, sosyal medya kanaat önderleri tarafından da beğeni topladı.

Melis Goral Hakkında

Erişilebilir lüks anlayışını özümseyen Melis Goral, Instituto Europeo Di Milano’da mücevher tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul’a dönerek adını taşıyan koleksiyonunu 2014 yılında, ailesinin yanında iken kuruyor. 3.kuşak temsilcisi olduğu mücevherat kültürünü, kendi modern ve günlük kullanıma uygun mücevher algısıyla birleştirerek ortaya çıkan ürünleriyle kısa zamanda ses getiren tasarımcı, sektörün en değerli ödüllerine layık görülüyor. Art-deco‘dan mimariye, geometriye, astrolojiye birçok alandan ilham alan Melis Goral, tüm tasarımlarında zincirinden taş kesimine özgünlüğe önem veriyor. Farklı malzemelerle değişik stiller yaratmayı seven Melis Goral, göz alıcı renkli taşlar ile yalın formlarda değerli taşları buluşturmayı, opak mine detaylarını özel pırlanta kesimleri ile bir araya getirmeyi ve daha birçok kontrastı bir arada kullanarak şaşırtmayı seviyor. Pembe altın ve beyaz altın şıklığı eşliğinde mücevher sektöründeki imzasını belirginleştiren Melis Goral, tüm tasarımlarını günün her anında kullanılabilir dozda iddia barındıracak şekilde tasarlamayı seviyor. Türkiye’de ve dünyada birçok önemli ismin tercihi Melis Goral, dünyadaki önemli online ve çok katlı mağaza markaları arasında yer alıyor.