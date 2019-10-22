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Pazar yerine dalan otomobil 8 kişiyi yaraladı

Fren yerine gaza basan şaşkın sürücü pazar yerine daldı. 2'si ağır 8 vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Pazar yerine dalan otomobil 8 kişiyi yaraladı

Fren yerine gaza basan şaşkın sürücü pazar yerine daldı. 2'si ağır 8 vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

22 Ekim 2019 Salı 23:51
Pazar yerine dalan otomobil 8 kişiyi yaraladı

Pazar yerine dalan otomobil 8 kişiyi yaraladı

Son dakika Kadıköy, Kadıköy’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil pazardaki vatandaşların arasına daldı. Vatandaşlara çarpıp pazar tezgahlarını yerle bir eden sürücü pazarı savaş alanına çevirdi. Otomobilin bir kamyonete çarparak durabildiği olayda 2’si ağır 8 kişi yaralanırken otomobilin pazara daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Kadıköy’de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre seyir halindeki otomobili kullanan 85 yaşlarındaki sürücü bir anda fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil pazar alanındaki vatandaşların arasına hızla daldı. Otomobil önüne çıkan vatandaşlara çarparak sağa sola savurdu, bazı vatandaşları ise altına aldı.


Ayrıca çarptığı pazar tezgahlarını da yerle bir eden otomobil, pazardaki bir kamyonete çarparak durabildi. Facia gibi olayda 8 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O anlara tanık olan Suat Bayraklı, “Olay Cumartesi günü saat 4.30 - 5 sıralarında oldu. Yukarı caddeden hızlı bir şekilde bir araba geldi. Fren yerine gaza basmış. Pazara dalış yaptı. Tezgahları devirdi. Araba çok süratliydi. İnsanlar çığlık çığlığaydı. İnsanlar çarpma esnasında sağa sola savruldu. Şahıs 80 yaşının üstündeydi” dedi.

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Pazar YeriKadıköyKazaSon Dakika Kadıköy
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