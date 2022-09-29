Posca kalem, su bazlı pigment mürekkebi içeren ucuz bir keçeli kalemdir. Markörler ilk olarak 1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başında, o zamanlar çoğu sanatçının ulaşamayacağı pahalı teknik kalemlere düşük maliyetli bir alternatif olarak Fransa'da oluşturulmuştur. Bu tür kalemlerin yeni nesil çözümleri ortaya koymak konusunda iddialı bir konumda yer aldıkları bilinmektedir.
Posca Pens, Posca Japan Co. Ltd tarafından cam, plastik, metal ve taş gibi gözeneksiz yüzeylerde kullanılmak üzere üretilmiş bir işaret kalemidir. Kalın çizgiler oluşturmalarıyla bilinirler ve geride herhangi bir kalıntı bırakmadan çabuk kururlar. Siz de bu ürünleri incelemek isterseniz hemen https://www.guvensanat.com/uni-posca-su-bazli-poster-markor-npc-17k-15mm-isik-ve-suya-dayanir-her-zemin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.