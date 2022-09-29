Posca kalem, su bazlı pigment mürekkebi içeren ucuz bir keçeli kalemdir. Markörler ilk olarak 1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başında, o zamanlar çoğu sanatçının ulaşamayacağı pahalı teknik kalemlere düşük maliyetli bir alternatif olarak Fransa'da oluşturulmuştur. Bu tür kalemlerin yeni nesil çözümleri ortaya koymak konusunda iddialı bir konumda yer aldıkları bilinmektedir.

Posca kalem, sanatçılar ve grafik tasarımcılar tarafından mürekkep veya boya kullanmadan kağıt veya tuval üzerinde ince çizgiler oluşturmak için kullanılan bir araçtır. Alet, kağıda veya tuvale bastırıldığında sıvı bir madde dağıtan küçük bir metal uçtan oluşur; bu madde uygulandığında çok çabuk kurur. Bu tür kalemlerin her zaman üst düzeyde bir performansı ortaya koyabilme kabiliyetleri bulunmaktadır.

Posca Pens, Posca Japan Co. Ltd tarafından cam, plastik, metal ve taş gibi gözeneksiz yüzeylerde kullanılmak üzere üretilmiş bir işaret kalemidir. Kalın çizgiler oluşturmalarıyla bilinirler ve geride herhangi bir kalıntı bırakmadan çabuk kururlar. Siz de bu ürünleri incelemek isterseniz hemen https://www.guvensanat.com/uni-posca-su-bazli-poster-markor-npc-17k-15mm-isik-ve-suya-dayanir-her-zemin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.