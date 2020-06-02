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Pul süngeri kullanımı virüs etkisiyle arttı

Koronavirüsün önüne geçebilmek için uzmanların, ellerinizle ağzınıza ve yüzünüze temas etmeyin çağrıları, pul süngeri talebinde daha önce görülmemiş bir artışa neden oldu.

02 Haziran 2020 Salı 20:58
Pul süngeri kullanımı virüs etkisiyle arttı

Pul süngeri kullanımı virüs etkisiyle arttı



Özellikle meslekleri gereği parayla temas halinde olan veznedarlar ve bankacılar tarafından kullanılan pul süngeri, koronavirüsün hızla yayılması ile her meslek grubundan yoğun talep görmeye başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mas Ceo’su Mehmet Özay; “Pul süngeri talebinde önceki yıllara göre yüzde 1000’e yakın bir artış söz konusu. Önceden sadece belli meslek gruplarından pul süngeri talebi alırken, Mart ayından bu yana parayla ya da evrakla temas halinde bulunan tüm kesimlerden pul süngeri siparişi almaktayız.” dedi.

Pul süngeri, para sayarken ya da sayfa çevirirken özellikle bankacıların kullandığı bir araç. Pul süngeri özel yapısı nedeniyle parmakların banknot ya da sayfalara daha iyi tutunmasını sağlıyor. Toplumun geniş kesimi bugüne kadar genellikle elini diliyle ıslatarak para sayma ya da sayfa çevirme işlemini gerçekleştiriyordu.

Koronavirüsün hızla yayılması neticesinde, insanların doğal olarak pul süngerine yöneldiğini belirten Mas Ceo’su Özay; “Bir çok sektör ve meslekten yoğun bir talep söz konusu. Manavdan eczacıya, beyaz yaka ofis çalışanlarından marangozlara kadar çok farklı meslek gruplarından kurumsal ve bireysel talepler mevcut. Aynı şekilde yurt dışı siparişlerimizde de yoğun bir artış yaşıyoruz. Kontrollü sosyal hayata geçmeye başlamamızla beraber pul süngerine olan talep daha da arttı. Hatta farklı renklerde üretim yapmamıza yönelik çok sayıda istek dahi aldık. Bizde önceden tek renk olan pul süngerimizi farklı renklerde üretmeye başladık. 40 yılı aşkın deneyimimiz ve güçlü üretim kapasitemiz ile yurtiçi ve yurtdışından gelen tüm talepleri karşılayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Pul süngerinin üzerine alkol bazlı antiseptik dökülerek de kullanılabileceğini belirten Özay; “Elimizle ağız ve yüzümüze temas etmesek bile, pul süngerin üzerine dökülen dezenfektan ile tam bir korunma sağlamak mümkün olabilir. Dezenfektan, pul süngerinin sağladığı kavrama kalitesine zarar vermez. Koronovirüs tamamen hayatımızdan çıkana kadar pul süngerinin üzerine dezenfaktan dökerek kullanmakta fayda var” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Pul Süngeri
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