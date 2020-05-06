Ramazan ayında beslenme tavsiyeleri

Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 virüsü Ramazan ayının gelmesiyle beraber akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz? Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli Dr. Armağan Çağlayan, Ramazan ayında vücut direncimizi yükseltecek besinleri açıkladı.

“BESİNLERİ DENGELİ TÜKETMEYE DİKKAT EDİN”

Covid 19’un ülkemizde de yayılması ile birlikte herkes sağlığına daha fazla dikkat etmeye başladı. Daha sağlıklı olmak için de öncelikle direncimizi yükseltmemiz gerektiğine Dikkat çeken Dr. Çağlayan, oruç tutarken dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

Besinlerin dengeli kullanılmasına vurgu yapan Çağlayan, “ Özellikle bu dönemde karbonhidratlar, yağlar, proteinler ve vitaminleri ulaşabildiğimiz en doğal şekliyle kullanmalıyız” dedi. Çağlayan konuyla alakalı görüşlerini şu sözlerle sürdürdü: “Bildiğimiz bütün unlu mamullerin yerine yerelması, havuç gibi sebzeler ve meyvelerle beslenmeliyiz. Ramazanla birlikte özellikle fazla enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuyoruz. Sabahtan akşama kadar olan hareketlerimiz ve iftarı beklerken son anlarda enerjimizin daha verimli kullanılması için ürünlerimizi çok daha dengeli hale getirmeliyiz. Özellikle iftar ve sahur arasındaki o süreci çok iyi değerlendirmek zorundayız. Havalar çok sıcak değil ancak yine de vücudun su ihtiyacı ön planda tutulmalı, mümkün olduğu kadar sıvı gıdalarla desteklemeliyiz. Özellikle; roka, maydanoz, dereotu, tere gibi bazı yeşil yapraklı bitkiler bütün bir günü idare edebilecek vitamin deposuna sahiptirler. Ramazan boyunca virüsle de mücadele ederken beslenme bizim için çok önemli. Amacımız doygunluk sağlamak ve sağlıklı kalmak olmalı.”