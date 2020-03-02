Rehber Köpekler görme engellilere destek oluyor



Hayvanlarla bir arada olmanın insanlara pozitif bir katkısı olduğuna inanan Nestlé Purina PetCare ve Rehber Köpekler Derneği, görme engellileri rehber köpeklerle buluşturmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 5. yılına giren işbirliği kapsamında bugüne kadar 4 görme engelli ile rehber köpeklerini buluşturan Nestlé Purina PetCare ve Rehber Köpekler Derneği,Türkiye’de 756 bin görme engelli vatandaş olduğunu ve görme engelli vatandaşların hayata güvenle dahil olmasında rehber köpeklerin önemli bir rol üstlendiğinin altını çiziyor.

Geliştirdiği seçkin, yenilikçi, besleyici ve sağlıklı evcil hayvan ürünleriyle alanında dünya lideri olan Nestlé Purina PetCare ve görme engelli bireyleri rehber köpeklerle buluşturmak amacıyla kurulan Rehber Köpekler Derneği, 5. yılına girdikleri işbirliği kapsamında şubat ayında çok özel bir etkinliğe imza attı. Nestlé Purina Petcare Genel Müdürü Ayça Erkol ve Rehber Köpekler Derneği Kurucularından Başkan Avukat Nurdeniz Tuncer ev sahipliğinde düzenlenen “Karanlıkta Diyalog” etkinliğinde konuklar bir saatliğine de olsa görme engelli bireylerin hissetiklerini anlamaya çalıştı.

Katılımcılar Karanlıkta Diyalog Müzesi’nde bir saat geçirerek tamamen karanlık bir ortamda, görme duyuları yerine diğer duyularını keşfedip geliştirerek hareket etmeleri konusunda görme engelli rehberlerce eşlik edilip yönlendirildi. İstiklal Caddesi simülasyonunda gezen, vapura binen, karşıdan karşıya bastonları ile geçmeye çalışan katılımcılar görme engellilerin dünyasını yakından deneyimledi. Etkinlik sonunda ise Nestlé Purina Petcare Genel Müdürü Ayça Erkol ve Rehber Köpekler Derneği Kurucularından Başkan Avukat Nurdeniz Tuncer konuklarla birlikte deneyimi değerlendirip, rehber köpeklerin görme engelli vatandaşların günlük hayata güvenle dahil olmasındaki rolünü konuştu.

“Rehber köpekler, görme engelli vatandaşlarımız için oldukça önemli”

Etkinlikte Nestlé Purina Petcare Genel Müdürü Ayça Erkol, “Benim içim çok farklı bir gün oldu. Bazı şeyleri yaşamadan anlamak mümkün değil deriz, Karanlıkta Diyalog deneyimi de benim için böyle bir deneyim oldu. Bu 1 saatin sonunda görme engelli olarak hayatta var olmanın zorluklarını çok çok az da olsa deneyimleme şansım oldu. Hiç göremediğim bu ortamda keşke bana yol gösterecek patili bir dostum olsa diye geçirdim içimden ve bir kez daha rehber köpeklerin önemini anladım. Nestlé Purina Petcare olarak tüm dünyada hayvanlarla insanların bir araya gelmesinin pozitif bir sinerji yarattığına inanıyoruz, ama Rehber Köpekler Derneği’nin yaptığı bundan çok daha ötesi. Türkiye’deki onlarca görme engelli vatandaşımızın hayata güvenle dahil olmasında rehber köpeklerimizin çok büyük rolleri var. 2015 yılından bu yana 10 ton mama bağışı yaparak 12 köpeğin eğitimine katkı sağladık. Her yıl düzenlenen mezuniyet törenleri ve bilgilendirici etkinlikler kapsamında sevgili eğitmenleri, gönüllü bakıcı aileleri ve dernek ekibine destek olmaya çalışıyoruz. Ülkemizde yaşayan binlerce görme engelliye umut olabilecek Rehber Köpekler Derneği’ne desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi. Ayrıca Erkol, 2015 yılından bugüne kadar Rehber Köpekler Derneği ile devam eden sürdürülebilir işbirliği ile ilgili duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Rehber Köpekler Derneği Kurucularından Başkan Avukat Nurdeniz Tuncer ise, “Aslında dernek olarak bizim amacımız; görme engelli vatandaşlarımızın güvenli ve kendine yetebilen bir şekilde günlük hayatlarını sürdürülebilmelerine destek olmak.Türkiye’de bugün 756 bin görme engelli birey bulunuyor ve bu görme engellilerin milyonda 5’i yani yalnızca 4’ü rehber köpek imkanına sahip. Rehber Köpekler, görme engellilere ücretsiz olarak veriliyor ve sonrasındaki süreçteki tüm masrafları Dernek tarafından karşılanıyor. Bu sayının artması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bunun için de seçilen köpeklerin ilk bir yıllık bakımını sağlayan Gönüllü Bakıcı Ailelerimizin de sayısının artması bizim için çok önemli. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak, 2015 yılından bu yana insanlar ve hayvanlar arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmek için Rehber Köpekler Derneği’ne, destek olan Nestlé Purina PetCare’e çok teşekkür ederiz. İş birliğimiz bizim için çok kıymetli.”

Gönüllü Bakıcı Aile Programı Nedir?

Rehber Köpekler Derneği aracılığıyla yürütülen program, rehber köpek yetiştirmeye destek sağlamayı amaçlıyor. Bu programa göre ilk bir yıl, köpeklere bakacak gönüllü aileler rehber köpek eğitimi alacağı yaşa gelene kadar bu köpeklere temel eğitimlerini veriyor. Bu gönüllülerin tüm mama ve veterinerlik masrafları Nestlé Purina Petcare ve Rehber Köpekler Derneği tarafından karşılanıyor.

Rehber Köpek Eğitimi Ne Kadar Sürüyor?

Gönüllü Bakıcı Aile ile geçirdiği süre sona eren köpekler, 3-6 ay sürecek eğitimlerini görmek üzere derneğin eğitim merkezine getiriliyor. Uzmanlar tarafından eğitilen köpekler eğitimi başarı ile tamamlarsa rehber köpek olarak hayatına devam ediyor. Eğitim sonucunda rehber köpek olamayan köpekler ise terapi köpeği oluyor.

Rehber Köpek Sahibi Olmak İçin Neler Gerekiyor?

Rehber köpek sahiplenebilmek için yüzde 90 oranında görme kaybının olma koşulu bulunuyor. Bunun ardından eğitimini tamamlamış rehber köpekler ile görme engelli birey buluşturuluyor ve kendisine en uygun olan köpekle eşleştiriliyor. Ardından 1 aylık bir eğitim dönemi sonunda birbirine uyum sağladıkları takdirde hayatlarına beraber devam ediyorlar.

Nestlé Purina Petcare hakkında

80 yılı aşkın bir süredir evcil hayvanların beslenmesinde dünya çapında öncülük eden Nestlé Purina Petcare, geliştirdiği inovatif ürünlerle hem evcil hayvanların hem de evcil hayvan sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Bugün 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Nestlé Purina PetCare, alanında uzman ekibiyle evcil hayvanlara sağlıklı bir hayat sunmak için çok çeşitli ürünler geliştirerek obezite, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi spesifik sağlık sorunlarının giderilmesine de yardımcı oluyor. Kedi ve köpeklerin yavru, yetişkin, ileri yaş gibi değişen hayat evreleri ve yaşam koşullarına göre değişen ihtiyaçlarına da yanıt veren Nestlé Purina PetCare, evcil hayvan sahiplerine bütçelerine ve hayvan dostlarının ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri alternatifler sunuyor.

Rehber Köpekler Derneği hakkında

Türkiye'de, görme engellilere tamamen ücretsiz olarak rehber köpekdesteği veren Rehber Köpekler Derneği, bu alanda ülkemizdeki ilk sivil toplum kuruluşudur. Rehber Köpekler Derneği, Türkiye’de 2014 yılında,dönemin İngiltere Büyükelçisi’nin eşi Maggie Moore ve Av. Nurdeniz Tunçer öncülüğünde, kuruldu. Dernek Avrupa Rehber Köpekler Federasyonu üyesi ve Uluslararası Rehber Köpekler Federasyonu üyeadayıdır. Rehber Köpekler, uzun ve kapsamlı bir eğitimden geçtikten sonra görme engelli bireylere her ortamda eşlik eden, onların güvenli ve bağımsız hareketliliğine rehberlik eden özel köpeklerdir.Dünyanın ilk rehber köpek okulu 1916’da açıldı. İlk rehber köpekler 1.Dünya Savaşı’nda görme yetilerini kaybeden askerlere rehberlik etmesi için yetiştirildiler. Bugün, pek çok ülkede rehber köpek okulları ve rehber köpek dernekleri aracılığıyla binlerce köpek eğitim görüyor ve engellilere ulaştırılıyor. Rehber köpekleri olan görme engellilerin hakları, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan tüm devletlerce korunuyor.