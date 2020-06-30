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Rotary |Ülkemizin sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacı var

Rotary, “kendinden önce hizmet” anlayışıyla tüm dünyada ve ülkemizde kulüpleriyle birçok proje ile toplumlara hizmet etmeye devam ediyor.

30 Haziran 2020 Salı 10:57
Rotary |Ülkemizin sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacı var

Ülkemizin sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacı var

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanılan pandemi sürecinde bu hizmetlerine Uluslararası Rotary 2420. Bölge Guvernörü Nezih Bayındır liderliğinde aralıksız devam ederek gönüllü sorumluluklarını yerine getirdi.

Rotary’nin liderliği ve teması her yıl değişen organizasyonunda kendi Guvernörlük dönemini 30 Haziran 2020 tarihinde Gelecek Dönem Guvernörü’ne devredecek olan Uluslararası Rotary 2420. Bölge Guvernörü Nezih Bayındır; 2019-2020 dönem teması “Rotary Dünyayı Birleştirir” ile pandemi döneminde hizmetlerine devam etti.

Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının çok önemli görevler yaptığını vurgulayan ve pandemi döneminde bunun en güzel örneklerini yaşadık belirten Bayındır, 2420. Bölge Rotary Kulüpleri’nin yapmış olduğu çalışmaları şu şekilde özetledi: “Marmara Bölgesinde bulunan 69 Rotary Kulübü ve 1900 Rotaryen üyesiyle pandeminin ilk iki haftasında, bölgede bulunan Üniversite ve Devlet Hastaneleri ile Aile Sağlığı Merkezlerine giderek, Covid-19 virüsü ile mücadele için aksiyon aldık. Pandeminin ilk 15 gününde pek çok hastanenede acil ihtiyaç malzemelerinin eksikliğini saptayarak hekimlerden gelen talepler üzerine 1.310.000 TL’lik bir bütçe ile “solunum cihazıdezenfektancerrahi maskeFFP maskeN95 maskegözlüksiperlikli gözlüktek kullanımlık tulumçizmetemizlik malzemesimedikal havlulamine yıkanabilir tulumcerrahi önlükaerosol boxtemassız ateş ölçerhasta başı monitörülaringoskop gibi acil ihtiyaç malzemelerinin hemen tedarik ederek Rotaryen dostlarımızla birlikte hastane ve aile sağlığı merkezlerine dağıttıklarını” belirtti.

Acil ihtiyaç malzemelerı yanı sıra Covid – 19 mücadelesi için hastanelerimizin acil gereksinimi olan tıbbi cihazların ivedilikle temini için bir diğer taraftan çalıştıklarını söyleyen Nezih Bayındır “Bunların en önemlileri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine bağışlanan Türkiye’nin ilk Sahra Tipi Mobil Tomografi Cihazını, 210.000 dolarlık bir proje ile hayata geçirdik. Ardından da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine, yine Covid-19 mücadelesinde kullanılmak üzere 100.000 dolarlık bir Renkli Doppler Kardiyovasküler Ultrasonografi cihazı armağan ettik. Pandemi döneminde yani son 3 ayda Marmara Bölgesi Rotary Kulüpleri olarak ülke sağlık sistemine toplamda 3.325.000 TL lik bir destek sağladık” dedi.

Türkiye’de üç ayrı Rotary Bölgesi bulunduğunu ve bu üç Rotary Bölgesi’ndeki Rotaryenlerin Covid- 19 mücadelesi için ülke sağlık sistemine aktardıkları toplam rakamın 10 Milyon TL’ye yaklaştığını söyleyen Bayındır, ayrıca devletin “Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası ve İBB’ nin “Birlikte Başaracağız” kampanyasına da destek verdik. Sivil Toplum Kuruluşları, devlet ile toplum arasında çok önemli bir köprüdür. Bu vatan hepimizin ve biz Rotaryenler güzel ülkemizin çatışında başarılı birer iş insanı olmuş kişileriz. Bizleri mesleklerinde başarılı birer insan yapan ülkemize kendimizi borçlu hissederiz ve bu toplumdan aldıklarımızı yine bu topluma hizmetlerimiz ile aktarmak için çabalarız” dedi.

Bundan 30 yıl önce dünyamızdaki çok önemli bir hastalık olan ve o dönemler her yıl dünya üzerinde 350.000 kişinin sakat kalmasına sebep olan Çocuk Felci Hastalığının, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Rotary’nin ortak olarak yürüttüğü aşılama kampanyası sayesinde şu an dünyadan silinme aşamasına geldiğini söyleyen Rotary Guvernörü Nezih Bayındır, “Çocuk Felcini yendik, Covid-19’u da yeneceğiz” dedi.

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