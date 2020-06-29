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Ruffles’ın ilk marka yüzü ünlü futbolcu Cengiz Ünder oldu

Futbol coşkusunu her daim sahiplenen Ruffles, Cengiz Ünder ile birbirinden özel iki ayrı reklam filmine imza attı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 11:02
Ruffles’ın ilk marka yüzü ünlü futbolcu Cengiz Ünder oldu

Ünlü futbolcu Cengiz Ünder, PepsiCo’nun yiyecek grubu markalarından Ruffles’ın ilk Türk marka yüzü oldu. Futbol coşkusunu her daim sahiplenen Ruffles, Cengiz Ünder ile birbirinden özel iki ayrı reklam filmine imza attı. Evde futbol heyecanına ortak olan Cengiz Ünder, Ruffles ile maç keyfini doyasıya yaşıyor.

Dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun yiyecek grubu markalarından Ruffles’ın ilk Türk marka yüzü ünlü futbolcu Cengiz Ünder oldu. Futbol coşkusunu her daim futbolseverlere yaşatan Ruffles, Cengiz Ünder ile birlikte yaptığı yeni işbirliği ile keyifli maç anlarını ikiye katlayacak. Eğlenceli anların vazgeçilmezi ve gençlerin en sevdiği patates cipsi Ruffles yeni reklam filmleri ile futbolseverlerin beğenisine sunuluyor.

Futbol heyecanını bu yeni reklam film serisi ile başlatan Ruffles ve Cengiz Ünder, futbol izleme anlarını bu kez birlikte sahipleniyor. Arkadaşlarıyla evde maç izleyerek futbol coşkusuna ortak olan Cengiz Ünder, Ruffles ile maçın keyfine varıyor. İlk reklam filminde Ruffles’sız bir maç düşünemeyen Cengiz Ünder, futbol terimlerine atıfta bulunarak futbol jargonuyla espriler yapıyor. Diğer reklam filminde ise Ruffles ile buluşan Cengiz Ünder, ‘‘Ruffles’la Aç Bi Maç, Dalgana Bak’’ mottosunu hayata geçiriyor.

Renkli görüntülere sahne olan reklam filminin diğer Ruffles reklam filmleri gibi büyük ses getirmesi bekleniyor.

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