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Sabahattin Ali Parkı çocuk sesiyle şenlendi

Lüleburgaz Belediyesi’nin geçtiğimiz yaz sonunda hizmete soktuğu Sabahattin Ali Parkı çocuk sesleriyle şenlendi.

18 Aralık 2020 Cuma 19:32
Sabahattin Ali Parkı çocuk sesiyle şenlendi

Sabahattin Ali Parkı çocuk sesiyle şenlendi

 

Lüleburgaz Belediyesi’nin geçtiğimiz yaz sonunda hizmete soktuğu Sabahattin Ali Parkı çocuk sesleriyle şenlendi. Başkan Murat Gerenli de parkta vatandaşlarla biraraya gelirken gencinden yaşlısına çok sayıda kişinin faydalandığı park için vatandaşlar Lüleburgaz Belediyesi’ne teşekkür etti. 

Lüleburgaz Belediyesi’nin geçtiğimiz yaz sonunda kazandırdığı ve Türk edebiyatının ölümsüz yazarı Sabahattin Ali’nin adını verdiği “Sabahattin Ali Parkı” vatandaşların ilgi odağı oldu. Özellikle gençlerin ve yaşlıların sokağa çıkma izninin olduğu saatlerde park tamamen hareketli hale geldi. 

Yaşam merkezine dönüştü

Kiminin yürüyüş yaptığı, kiminin termosunu alıp çayını yudumladığı parktan vatandaşlar memnuniyetini dile getirirken, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de vatandaşlarla biraraya geldi. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Gerenli, Lüleburgaz’ı hep birlikte daha iyi yerlere getirmek için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.  

 

Dört bir yandan geliyorlar

 

İçinde futbol, basketbol sahaları, çocuk oyun alanları, spor aletleri, yürüyüş parkurları ve oturma gruplarının bulunduğu Sabahattin Ali Parkı’na sadece bulunduğu Sevgi Mahallesi’nden değil, Lüleburgaz’ın dört bir yanından vatandaşlar akın ediyor. 

Son Güncelleme: 18.12.2020 19:40
Anahtar Kelimeler:
Sabahattin AliSabahattin Ali Parkı
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