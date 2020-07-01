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Sağlık için en güçlü antioksidan nar suyu!

Yüksek antioksidan içeriğiyle nar suyunun, her mevsimi sağlıklı geçirmek için harika bir destek olduğunu belirten uzmanlar, 100 ml. nar suyunun yetişkin bir insanın günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 16’sını karşıladığını belirtiyor.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:18
Sağlık için en güçlü antioksidan nar suyu!

Sağlık için en güçlü antioksidan nar suyu!

Yüksek antioksidan içeriğiyle nar suyunun, her mevsimi sağlıklı geçirmek için harika bir destek olduğunu belirten uzmanlar, 100 ml. nar suyunun yetişkin bir insanın günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 16’sını karşıladığını belirtiyor.

Yüksek besin değeri ve lezzeti ile insan sağlığına faydada çok özel bir yeri olan nar, suyu ile de tam bir şifa deposu. Uzmanlar, narın içeriğinde yer alan birçok yararlı biyoaktif bileşen sayesinde çok güçlü bir antioksidan olduğuna, nar meyvesinin ve suyunun mutlaka tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, 100 ml. nar suyunun yetişkin bir insanın günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 16’sını karşıladığını söyledi. Nar suyunda yoğun olarak B vitamini ve potasyum olduğuna da işaret eden İnanç, “Nar suyu özellikle içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor” dedi.

Nar suyu ile sağlıklı kalın!

Hastalıkları önleme konusunda bağışıklık sisteminin önemine dikkat çeken İnanç, narın faydalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Son yıllarda, hastalıklara karşı kullanılan ilaçlara gelişen direnç, bilim insanlarını doğal antiviral moleküller üzerinde araştırma yapmaya teşvik etmiştir. Bu doğal moleküllerden en önemlisi de içerdiği antioksidanlar nedeniyle nar ve nar suyudur. Nar polifenol özütünün etkisini incelemek amacıyla yürütülen bir çalışmada, narda bulunan antioksidan özellikli polifenollerin, virüslerin kırmızı kan hücrelerinde kümeleşmesini önlediği gösterilmiştir. Sonuç olarak, her mevsim yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra, hastalıklardan korunmak için nar suyu tüketiminin yararlı olabileceğini unutmamak gerekiyor”.

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