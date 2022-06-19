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Sahibini okulun kapısında bekleyen Kangal görenleri duygulandırdı

Erzurum’un Oltu ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencinin kangal köpeği sınava giren sahibini okulun kapısında bekledi.

19 Haziran 2022 Pazar 20:09
Sahibini okulun kapısında bekleyen Kangal görenleri duygulandırdı

Sahibini okulun kapısında bekleyen Kangal görenleri duygulandırdı


İnsanlar ve hayvanların dostluğu bu kez Erzurum'un Oltu ilçesinde ortaya çıktı. Üniversite öğrencisi adayı, YKS günü okulun önüne beslediği kangal köpeği ile geldi. Köpek, sahibi sınavdan çıkana kadar okulun önünde bekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) önceki gün yapıldı. Erzurum’un Oltu ilçesinde sınava giren öğrencilerin birisinin kangal köpeği sahibini yalnız bırakmadı.

"SAHİBİNİ UĞURLAMAYA GELMİŞ"

Orada bulunan Ahmet Dağdelen isimli yurttaş yaptığı açıklamada, “Kangal köpeğin sahibi sınava girdi, o da kapı önünde bekliyor. Yani o da sahibini uğurlamaya gelmiş umarım ikisine de hayırlı sonuçlar çıkar sınavdan” dedi

Hayırsever Mehmet Can Zengin sınava giren öğrencilere ve velilere okul kapısında ücretsiz su dağıttı. Zengin, “Bugün YKS sınavı olduğu için heyecandan suyunu unutan ve burada bekleyen velilerimiz için su getirdik, hayrımıza su dağıtıyoruz öğrencilerimize bizim de bir katkımız olsun istedik. Onun için öğrencilerimize ve velilerimize su dağıtıyoruz” dedi.

"OKUMANIN YAŞI OLMAZ"

58 yaşında sınava giren İbrahim Kara ise, “Şu an üniversite sınavına giriyorum, heyecanlıyım. 58 yaşındayım, okumanın yaşı olmaz, okumak kadar güzel bir şey yoktur. Herkese tavsiye ediyorum, sınava giren herkese başarılar diliyorum” diye konuştu. 

Ayşe Karaca da yaptığı açıklamada, “En son mezun olan kişi 80 yaşındaydı, ben de geçmişteki birikimimle biraz da çalıştım. Hayırlısı, sınava giriyorum herkese başarılar diliyorum” dedi.

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KangalYKSYks Kangal
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