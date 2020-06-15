

Sahil yolunda dehşet | Eşini ve çocuklarını itti ama

İstanbul Kartal sahil yolunda hızla seyreden bir araç, eşi ve çocuğuyla birlikte yaya şeridinden yolun karşısına geçmek isteyen adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacağından yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi, yoldan geçen doktor ve diğer sürücüler yaptı. Kazayı gören bir araç sürücüsü, "Yaya geçidinde çocuğu, annesi ve babasını görünce biz yol verdik. Diğer araç solumuzdan çok hızlı bir şekilde geliyordu. Araba geldi, yaya geçidinde durmadı. Ağabey son anda eşi ve çocuğunu itti ama kendisine araba çarptı. Biz durup yol vermiştik. Ama diğer araç çarptı, çok hızlıydı. Sahilde yapılmaz bu. Işıklar ve yaya geçidi var" dedi



Kaza, geçen gün Kartal sahil yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hızla seyir halindeki araç, eşi ve çocuğuyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Aycan Elibol'a çarptı. Eşi ve çocuğunu kaldırıma doğru iterek kurtaran Elibol, aracın çarpmasıyla birlikte sol kolundan ve bacağından yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN DOKTOR YAPTI

'BİZ YOL VERDİK DİĞER ARAÇ SOLUMUZDAN HIZLI GELDİ'

Yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi aracıyla birlikte yoldan geçen doktor yaptı. Yaralı, sedyeyle ambulansa taşınarak Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören bir araç sürücüsü, kaza anını şöyle anlattı: "Yaya geçidinde çocuğu, annesi ve babasını görünce biz yol verdik. Diğer araç solumuzdan çok hızlı bir şekilde geliyordu. Araba geldi, yaya geçidinde durmadı. Ağabey son anda eşi ve çocuğunu itti ama kendisine araba çarptı. Biz durup yol vermiştik. Ama diğer araç çarptı, çok hızlıydı. Sahilde yapılmaz bu. Işıklar ve yaya geçidi var."

Yayaya çarpan araç sürücüsü hakkında işlem yapılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

