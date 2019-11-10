Sakarya'da feci kazada Uğurlu ailesi can verdi



Misafirlik dönüşü sırasında Oğulcan Uğurlu'nun kullandığı araç içinde bulunan eşi İnci Nur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu hayatını kaybetti.





Sakarya’da dün gece meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Oğulcan Uğurlu, eşi İnci Nur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede yakınları sinir krizi geçirirken, acı bir detay da ortaya çıktı. Ölen genç kadının hamile olduğu öğrenildi.

Sakarya’da dün gece meydana gelen trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Oğulcan Uğurlu, eşi İnci Nur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu son yolculuklarına uğurlandı. Ölen genç kadının hamile olduğu öğrenildi.

Sakarya merkez Adapazarı ilçesinde saat 00.40 sıralarında misafirlikten dönen Oğulcan Uğurlu idaresindeki otomobil, Orhangazi Caddesi üzerinden Bilecik istikametine giderken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve işçi servisine çarptı. Servis minibüsü de biri park halinde iki otomobile çarptı.

Sakarya’da dün gece meydana gelen trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Oğulcan Uğurlu, eşi İnci Nur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu son yolculuklarına uğurlandı. Ölen genç kadının hamile olduğu öğrenildi.

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, merkez Adapazarı ilçesinde saat 00.40 sıralarında misafirlikten dönen Oğulcan Uğurlu idaresindeki otomobil, Orhangazi Caddesi üzerinden Bilecik istikametine giderken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve işçi servisine çarptı. Servis minibüsü de biri park halinde iki otomobile çarptı.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bugün Serdivan İlçesine bağlı Aşağıdereköy Mahalle Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında 21 yaşındaki Oğulcan Uğurlu, 20 yaşındaki İnci Nur Uğurlu ve 7 aylık Eymen Efe Uğurlu yan yana defnedildi. Cenazede gözyaşı sel olurken, genç anne ile ilgili acı bir detay ortaya çıktı. İnci Nur Uğurlu'nun ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Uğurlu ailesinin yakınları ise sinir krizi geçirdi.