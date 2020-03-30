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Salgınlara karşı bağışıklık sistemininiz güçlendirin

30 Mart 2020 Pazartesi 10:02
Salgınlara karşı bağışıklık sistemininiz güçlendirin


Salgınlara karşı bağışıklık sistemininiz güçlendirin

Salgın hastalıklara ve virüslere karşı korunmak için Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital’in Çörekotu Yağı, Sambucus, Probiyotik Daily ve Nigefix Nazal Sprey ürünleri, yaşam kalitenizi ve bağışıklığınızı maksimum seviyede arttırmanıza destek oluyor. yüzde 100 doğal içerikli olan ve insan eli değmeden GMP standartlarında üretilen bu ürünler, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye birebir…

Vakit Kaybetmeden Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirin!

Salgın hastalıklara ve virüslere karşı korunmak için Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital®’in Çörekotu Yağı, Sambucus, Probiyotik Daily ve Nigefix Nazal Sprey ürünleri, yaşam kalitenizi ve bağışıklığınızı maksimum seviyede arttırmanıza destek oluyor. yüzde 100 doğal içerikli olan ve insan eli değmeden GMP standartlarında üretilen bu ürünler, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye birebir…

Kara Mürver Şifası Sambucus ile virüslere karşı korunun…

Yapılan İn vitro (Laboratuvar ortamında) çalışmalarına göre; bağışıklığa destek olan C vitamini ve çinko ile zenginleştirilmiş sambucus nigra ekstresinin, virus zarını bozarak etki ettiğini göstermiştir. Enfeksiyonun erken dönemlerinde, virüsün enfekte etme özelliğini engelleyerek baskılayabilen Zade Vital Sambucus nigra ekstresi, virüslere karşı bağışıklığınızı korumaya yardımcı oluyor. Kara mürver, özellikle geleneksel tıpta bronşit, öksürükve üst solunum yolu enfeksiyonları gibi pek çok hastalıktan korunmak için kullanılmasıyla da biliniyor. Kuvvetli antienflamatuar ve antioksidan özellikler içeren kara mürver, değişen hava şartlarıyla zayıflayan vücudumuzun bağışıklık sistemini de güçlendirmeye destek oluyor.

Çörekotu Yağı ile bağışıklığınızı güçlendirerek hastalıklara karşı güçlü durun!

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan Çörekotu Yağı, vücudun dış etkilerden etkilenmemesine karşı direncini sağlıyor. Çörekotu yağı içeriğinde bulunan timokinon etken maddesinin, antimikrobiyal ve immunmodülatör etkileri olduğu biliniyor. 
Çörekotuyağı, bağışıklık sistemini destekleyip dengeleyerek viral ve mikrobial hastalıklara karşı vücudunuzun direncini artırmaya yardımcı oluyor. Çörekotunun içerisinde bulunan esansiyel yağlar hem doğal bir nemlendirici olmasının yanı sıra oluşan burun akıntıları ve tahrişlerinin önlenmesine de destek oluyor. Zade Vital®’in Cold Press yöntemiyle yağa dönüşen faydalı vitamin, mineral ve besin öğelerinin sunulduğu Çörekotu yağı, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da bir kalkan görevi görüyor.

Virüslerde burun mukozasına dikkat!

Burun mukozası, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilecek bakteri ve virüslerin vücudumuza giriş kapısı olmasıyla biliniyor. Mukozanın sağlıklı ve nemli yapısının korunması enfeksiyonların yerleşmesinde koruyucu biretki gösterir. Nigefix Nazal Sprey, içeriğindeki çörek otu, okaliptus ve nane uçucu yağlar sayesinde solunum sırasında alınan havayı nemlendirerek enfeksiyonların yerleşmesini engeller.Sinüsleri temizleyip açma özelliği olan ürün, kulak, burun ve boğazda oluşabilecek mikroorganizmaları ve tahriş edici maddelerin burundan kolayca atılmasını destekliyor. Ürünün formülünde bulunan esansiyel yağlar, doğal bir nemlendirici görevi görerek bitkilerin şifalı dünyasını yansıtıyor.

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital’in, Çörek Otu yağı, nane ve Okaliptus yağları ve ksilitol ile %100 doğal olarak geliştirdiği Nigefix Nazal Spreyi,uzun süreli kullanıma uygun olması ve bağımlılık yapmaması ile bu alandaki önemli bir sorunu çözümlüyor.

Burun mukozasındaki bağışıklık sistemi hücrelerini güçlendirmeyi destekleyen ürün,formülündeki Çörek Otu, Nane ve Okaliptus yağları hem ebeveynlerin hem de çocukların imdadına yetişiyor.

Zade Vital Tesisleri’nde uluslararası GMP (İyi üretim Uygulamaları) standartlarında üretilen Nigefix Nazal Sprey, kulak, burun ve boğazda oluşabilecek semptomları rahatlatıyor.

Probiyotik Daily ile bağışıklığınızı kuvvetlendirin!

Bağışıklık sisteminin temelini, bağırsak florasındaki bakteriler oluşturur. Probiyotik ve prebiyotik kullanımı bağışıklık sistemini destekler. Sindirim sistemi, özellikle de bağırsaklar, dost bakterilerden oluşan geniş ve zengin bir floraya sahip. Bifidobacterium ve Lactobacillussuşları floranın temel bakterileridir. Bifidobacterium lactis Bl-04 suşunun solunum sistemi enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisi, klinik çalışmalarla gösterilmiştir. Probiyotikler, sindirim sistemi florasını yeniden düzenlemek, sindirim sorunlarını gidermek ve bağışıklık sistemini desteklemek için çok önemli takviyelerdir.

Uzun süreli seyahatler, stresli iş hayatı, düzensiz beslenme gibi durumlarda bozulan flora, sindirim sistemi problemlerine neden olabilir. Katkı, kimyasal ve koruyucu içeren endüstriyel gıdaların ve antibiyotiklerin kullanımıyla, bağırsak floramızı oluşturan bakterilerin sayısı azalır, yapısı bozulur ve bu durum bağışıklık sisteminin bozulması için önemli bir tehdit oluşturur.

Probiyotikler, sindirim sistemi florasını yeniden düzenlemek, sindirim sorunlarını gidermek ve bağışıklık sistemini desteklemek için çok önemli takviyeler. Probiyotiklerin sindirim sistemini dengeleyici etkileri ile kabızlık, ishal, şişkinlik gibi semptomlar azalıyor, bağışıklık sistemine verdikleri destekle, vajinal flora dengeleniyor, bağışıklık sistemi güçlenerek hastalıklara karşıdirenç arttırıyor.

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