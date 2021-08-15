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Sancar Maruflu | İzmir Baba, hayatını kaybetti

'İzmir Baba' lakabıyla tanınan Sancar Maruflu, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Maruflu'un ölümü, kentte büyük üzüntü yarattı.

15 Ağustos 2021 Pazar 22:25
Sancar Maruflu | İzmir Baba, hayatını kaybetti

Sancar Maruflu | İzmir Baba, hayatını kaybetti

İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle daha önce Eşrefpaşa Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastalıklara bağlı problemler nedeniyle vücudundaki enfeksiyon seviyesinin arttığı öğrenilen Maruflu, Özel Can Hastanesi'ne sevk edildi. Burada entübe edilen Maruflu'dan acı haber bu akşam geldi. Maruflu, kalp ve solunum yetmezliğine bağlı problemler nedeniyle hayatını kaybetti.

Acı haberi Konak Belediyesi duyurdu. Konak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Büyük bir değerimizi kaybettik. Sevgili #SancarMaruflu, İzmir Baba, seni çok özleyeceğiz… Işıklar içinde uyu, ruhun şad olsun" denildi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "İzmir’in simge isimlerinden, İzmir Baba Sancar Maruflu'yu tedavi gördüğü hastanede maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum" derken eski CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ise "İzmir sevdalısı, İzmir’in sembol ismi, çok değerli abimiz Sancar Maruflu’yu kaybettik" mesajını paylaştı.
 

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Izmir BabaSon Dakika
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