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Sarıyer Belediyesi | İstanbul Sözleşmesi yaşatır

Kadınlara yönelik vahşi saldıralırın arttığı bir dönemde tartışma konusu haline getiriyen İstanbul Sözleşmesi'ne Sarıyer Belediyesi de sahip çıktı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:43
Sarıyer Belediyesi | İstanbul Sözleşmesi yaşatır

Sarıyer Belediyesi | İstanbul Sözleşmesi yaşatır



Sarıyer Belediyesi, kadınlara yönelik şiddetin son bulması için 34 ülkede uygulanan ve Türkiye’nin de imzacısı olduğu, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında belli standartlar ve devletlerin sorumluluklarını belirleyen İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için yapılan çağrılara destek verdi. Belediyenin ana hizmet binasında bulunan led ekrana ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ yazısı yansıtıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Yüreğimizin hayattan vahşice koparılan onlarca candan dolayı yanmadığı bir gün bile geçiremezken kadınlar için hayati önem taşıyan İstanbul Sözleşmesi’nin tartışma konusu olmasından büyük endişe duyuyor, tekrar tekrar dile getiriyoruz; İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!” ifadeleri yer aldı.

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