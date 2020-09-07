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Sarıyer'deki atık su sorunu çözülüyor

İBB, yıllardır arıtma tesisine bağlanamadığı için Boğaz’ı kirleten Sarıyer’deki 4 ayrı nokta için atıksu çalışması başlattı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 11:43
Sarıyer'deki atık su sorunu çözülüyor

Sarıyer'deki atık su sorunu çözülüyor


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, Boğaz’a, Marmara Denizi’ne ve Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerde, sahillerdeki atıksu girişini tamamen kesmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Yeni Mahalle Karakütük Caddesi’nde kolektörlerin topladığı atıksuların, arıtma tesisine ulaştırılması için gerekli bağlantılar, uzun yıllardır yapılamadı. Yılların bu ihmali nedeniyle, 3 bölgede noktadan denize atıksu girişi oluyor.


İSKİ, vatandaşların haklı yakınmalarına neden olan ve zaman zaman kötü kokuya sebep olan bu sorunun giderilmesi için çalışma başlattı. Sarıyer’in Yeni Mahalle ve Büyükdere’de semtlerinde işin proje çalışmaları tamamlandı. Yatırımın tamamlanması için yüklenici firmaya talimat verildi.


İş kapsamında; bölgede 870 metre uzunluğunda, 300 – 600 mm çaplarında, yerin 3 ila 7 metre derinliğinde atıksu bağlantı hattı inşa edilecek. Böylece, atıksu kolektörleri ile toplanan sular, denize karışmadan Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırılacak.


Öte yandan, Sarıyer Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı ve Meserburnu Caddeleri’nde de aynı şekilde yıllardır denize atıksu girişi yapılıyor. Bu nokta için de çalışma başlatan İSKİ, projeyi tamamladı. Anıtlar Kurulu’ndan kazı için gerekli izinler alındığı projede, 14 Eylül 2020 tarihinde imalat kazısı başlayacak.

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