Sarıyerli muhtarlara çocuklar için eğitim

Sarıyer Belediyesi bünyesinde kurulan ve birçok eğitici çalışmaya imza atan Kadın Koordinasyon Merkezi bu kez de Sarıyerli muhtarlarla buluştu. Çocuk ihmali ve çocuk istismarının konuşulduğu ve çocukların bedensel söz hakları üzerine verilen eğitim pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşti.

“ÇOCUKLARIN HAYIR DEME HAKKI VAR”

“ONLARIN BİRER BİREY OLDUKLARINI KUBUL EDİN”

18 yaş altı her bireyin çocuk olduğunun altının çizildiği eğitimde Kadın Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Zerrin Coşkun, “Çocukların bedenleri üzerinde söz söyleme, hayır deme ya da onay verme hakkı vardır. Çocuk istismarı haberlerini okuduğumuzda istismarın yaygınlığını konuşuyoruz. Oysa konuşmamız gereken çocuk istismarının önlenmesi olmalı. Çünkü haberler karşısında tepkimiz gelip geçici oluyor, oysa istismar mücadele gerektiren ve daima gündemimizde olması gereken bir konu” dedi.

“Peki, istismarı önlemede yetişkinler olarak neler yapabiliriz?” sorusunu muhtarlara yönelten Coşkun, konuya ilişkin şu başlıkların altını çizdi: “Öncelikle istismarın önlenebileceğini kabul edelim. Çocukların dünyaya gelmelerine aracılık etmiş olabiliriz ama onların bizlerden bağımsız birer birey olduklarını kabul ederek işe başlayalım. Çocuğu güçsüz, savunmasız, saf, kandırılabilir olarak tanımlamanın ve çocuğa böyle davranmanın çocuğu pasifize ettiğini ve onu istismara açık hale getirebileceğini unutmayalım. Çocukların haklarına saygılı olalım. Çocuğa kararlarının ve hayırlarının değerli olduğunu hissettirelim. Çocuğun bedeninin bir/ birkaç bölgesinin değil tüm bedeninin ona özel olduğunu anlatalım. Çocuğun internet kullanımı hakkında bilgilendirelim. İnternet ortamında yaşayabileceği olumsuzluğa karşı farkında olmasını sağlayalım. Çocuk istismarı olaylarının, davalarının takipçisi olalım”