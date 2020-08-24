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Sel felaketi bölgesinden acı haber | Yıkılan menfezden uçtu

Sel felaketi sırasında yıkılan menfezi karanlıkta farkedemeyen sürücü ve eşinin bulunduğu araç dere yatağına uçtu, 1 ölü ve 1 yaralı var.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:09
Sel felaketi bölgesinden acı haber | Yıkılan menfezden uçtu


Sel felaketi bölgesinden acı haber | Yıkılan menfezden uçtu


Sel felaketi sırasında yıkılan menfezi karanlıkta farkedemeyen sürücü ve eşinin bulunduğu araç dere yatağına uçtu, 1 ölü ve 1 yaralı var.

Giresun'un Espiye ilçesinde selden dolayı çöken menfezi gece karanlığında fark edemeyen sürücü otomobili ile dere yatağına uçtu. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.


Kemal Ö. yönetimindeki plakası alınamayan otomobil, Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi Nel Köprüsü üzerinde hareket halindeyken bölgede meydana gelen sel felaketinde çöken menfezi fark edemeyerek dere yatağına düştü.

Gece saat 03.00 sularında meydana gelen kaza sabah vatandaşların fark etmesiyle anlaşıldı. Olay yerine gelen Espiye İtfaiyesi araç içinde ve çevresinde yaptığı çalışama da sürücü Kemal Ö’yü ağır yaralı halde bulurken, araçta bulunan Elif Karaman’ı ise hayatını kaybettiğini belirledi.

3 çocuk annesi Elif Karaman’ın cenazesi Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralı olarak kurtulan Kemal Ö. ise Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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