Şelale görmeye gelmişlerdi | Dağda mahsur kalanlar kurtarıldı
Karadeniz Bölgesi'ni günlerdir etkisi altında tutan sağanak yağmurun neden olduğu sel faleketi bölgesinde tatil için gelen 49 vatandaş kurtarıldı.
Rize’ye tatil amaçlı gelen yerli ve yabancı turistler, gözde turizm merkezlerinden Ağaran Şelalesine çıktı. Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi geçtiğimiz gün bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağmur sonucunda taşınca tatilciler otellerde ve işletmelerde mahsur kaldı.
Rize Arama Kurtarma Ekibi (RİKE) görevlisi İsmail Karaosman, “Mahsur kalanların yanına gittiğimizde helikopter bekledik ancak hava sisliydi, alamadık. Ani bir karar vermek gerekiyordu, çünkü hava yağmaya başlamıştı. 3’ü altı aylık bebek olmak üzere 49 kişi yola girdik. RİKE, Çayeli Off-Road, Umke’den oluşan ekiple arkadaşları aldık. Alah'a şükür buraya kadar getirdik” dedi.