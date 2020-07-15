Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Şelale görmeye gelmişlerdi | Dağda mahsur kalanlar kurtarıldı

Rize'de turizm merkezlerinden Ağaran Şelalesi’ne tatil için giden ve sel nedeniyle mahsur kalan 3'ü bebek 49 kişi kurtarıldı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 20:58
Şelale görmeye gelmişlerdi | Dağda mahsur kalanlar kurtarıldı

Şelale görmeye gelmişlerdi | Dağda mahsur kalanlar kurtarıldı


Karadeniz Bölgesi'ni günlerdir etkisi altında tutan sağanak yağmurun neden olduğu sel faleketi bölgesinde tatil için gelen 49 vatandaş kurtarıldı.
Rize’ye tatil amaçlı gelen yerli ve yabancı turistler, gözde turizm merkezlerinden Ağaran Şelalesine çıktı. Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi geçtiğimiz gün bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağmur sonucunda taşınca tatilciler otellerde ve işletmelerde mahsur kaldı.

Bölgeye giden KDRK, RİKE, Çayeli Off-Road, Umke ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için önce helikopter bekledi ama havanın sisli olmasından ötürü helikopter bölgeye iniş yapamadı. Havanın açmasını bekleyen ekipler, bugün sabah saatlerinde hava şartlarının normale dönmesi ile yola koyuldu. Açılan yola kadar yürüyen ekipler ve 3’ü henüz 1 yaşında bile olmayan bebek olmak üzere mahsur kalan 49 kişiyi bölgeden indirildi.

Rize Arama Kurtarma Ekibi (RİKE) görevlisi İsmail Karaosman, “Mahsur kalanların yanına gittiğimizde helikopter bekledik ancak hava sisliydi, alamadık. Ani bir karar vermek gerekiyordu, çünkü hava yağmaya başlamıştı. 3’ü altı aylık bebek olmak üzere 49 kişi yola girdik. RİKE, Çayeli Off-Road, Umke’den oluşan ekiple arkadaşları aldık. Alah'a şükür buraya kadar getirdik” dedi.

Karadeniz Bölgesi gastronomi turizmi için cazibe merkezi olmalı
Karadeniz Bölgesi gastronomi turizmi için cazibe merkezi olmalı
Karadeniz'de sel felaketi | Can kaybı artıyor
Karadeniz'de sel felaketi | Can kaybı artıyor
Karadeniz'i sel vurdu, can kayıpları var 
Karadeniz'i sel vurdu, can kayıpları var 
Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloöji'den sıcak ve nem uyarısı
Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloöji'den sıcak ve nem uyarısı
PLASFED | Kısa çalışma ödeneği Eylül sonuna kadar uzatılmalı
PLASFED | Kısa çalışma ödeneği Eylül sonuna kadar uzatılmalı
Karadeniz'de doğalgaz ve petrol için yeniden umutlandık
Karadeniz'de doğalgaz ve petrol için yeniden umutlandık
Bugün hava nasıl olacak | Yaz sıcakları yakacak
Bugün hava nasıl olacak | Yaz sıcakları yakacak
Göktaşı düşmesi vatandaşları heyecanlandırdı, Emniyet açıklama yaptı
Göktaşı düşmesi vatandaşları heyecanlandırdı, Emniyet açıklama yaptı
Son Güncelleme: 15.07.2020 21:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyayı değiştirecek 25 değişim uzmanı sertifikalarını aldı
Dünyayı değiştirecek 25 değişim uzmanı sertifikalarını aldı
Sağlıklı görünmenin yolu doğal estetik
Sağlıklı görünmenin yolu doğal estetik
İmamoğlu Salı Pazarı'nda üretici kadınlarla buluştu
İmamoğlu Salı Pazarı'nda üretici kadınlarla buluştu
Lavanta balı hangi hastalıklara iyi geliyor?
Lavanta balı hangi hastalıklara iyi geliyor?
UYF Başkanı Akif Manaf Yoga Olimpiyatlarında
UYF Başkanı Akif Manaf Yoga Olimpiyatlarında
AKUT, arama kurtarmanın Avrupa Birliği’ne girdi
AKUT, arama kurtarmanın Avrupa Birliği’ne girdi
Florya Güneş Plajı'nda spor zamanı
Florya Güneş Plajı'nda spor zamanı
Yaz tatilinde de sosyal mesafe korunmalı
Yaz tatilinde de sosyal mesafe korunmalı
İstanbul dikkat | Sıcakların yerini yağmurlu hava alıyor
İstanbul dikkat | Sıcakların yerini yağmurlu hava alıyor
Otomobil ağacın üstünde asılı kaldı
Otomobil ağacın üstünde asılı kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim