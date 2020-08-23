Selde sürüklenen fındıkları çaldılar, yakalandılar
Türkiye'yi yasa boğan, 5 askerimizin şehit düştüğü, 11 kişinin kaybolduğu Karadeniz'deki sel felaketinde utanç verici girişim.
Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından selde bulduğu çuval dolusu fındığı götürmeye çalışan iki kişi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından vatandaşların mağduriyetini kendileri açısından fırsata dönüştürmek isteyen ve şehir dışından ilçeye geldikleri tahmin edilen iki kişi taşıdıkları fındık çuvalı ile ilçe halkının dikkatini çekti.
İHA'nın haberine göre, 2 şahsı durduran vatandaşlar fındığı nereden aldıklarını sormaları üzerine şüpheli açıklamalarda bulunan şahısları çevreleyerek kaçmalarını önledi.
Bölgeye polis çağıran vatandaşlar duruma tepki göstererek şahısların gözaltına alınmasını sağladılar.