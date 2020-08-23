Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Selde sürüklenen fındıkları çaldılar, yakalandılar

Karadeniz Bölgesi sel felaketiyle boğuşurken, sulara kapılan fındık çuvallarını biriktirerek satmaya hazırlanan yüzsüzler polis ekipleri tarafındanh yakalandı.

23 Ağustos 2020 Pazar 20:25
Selde sürüklenen fındıkları çaldılar, yakalandılar

Selde sürüklenen fındıkları çaldılar, yakalandılar


Türkiye'yi yasa boğan, 5 askerimizin şehit düştüğü, 11 kişinin kaybolduğu Karadeniz'deki sel felaketinde utanç verici girişim.
 

Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından selde bulduğu çuval dolusu fındığı götürmeye çalışan iki kişi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı


Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından vatandaşların mağduriyetini kendileri açısından fırsata dönüştürmek isteyen ve şehir dışından ilçeye geldikleri tahmin edilen iki kişi taşıdıkları fındık çuvalı ile ilçe halkının dikkatini çekti.

İHA'nın haberine göre, 2 şahsı durduran vatandaşlar fındığı nereden aldıklarını sormaları üzerine şüpheli açıklamalarda bulunan şahısları çevreleyerek kaçmalarını önledi.

Bölgeye polis çağıran vatandaşlar duruma tepki göstererek şahısların gözaltına alınmasını sağladılar.

Karadeniz'de sel felaketi | 5 askerimiz kayıp
Karadeniz'de sel felaketi | 5 askerimiz kayıp
Karadeniz'de bulunan doğalgaz'ın değeri açıklandı
Karadeniz'de bulunan doğalgaz'ın değeri açıklandı
Gece yarısı Türkiye'ye kredi notu darbesi
Gece yarısı Türkiye'ye kredi notu darbesi
Sarıyer Belediyesi Karadeniz'i çöplerden kurtardı
Sarıyer Belediyesi Karadeniz'i çöplerden kurtardı
Karadeniz'de doğalgaz bulundu haberi doları düşürdü
Karadeniz'de doğalgaz bulundu haberi doları düşürdü
Karadeniz'de 4 il için şiddetli yağmur uyarısı 
Karadeniz'de 4 il için şiddetli yağmur uyarısı 
Karadeniz Bölgesi gastronomi turizmi için cazibe merkezi olmalı
Karadeniz Bölgesi gastronomi turizmi için cazibe merkezi olmalı
Anahtar Kelimeler:
KaradenizSelGiresunHaberiHaberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer Belediyesi Karadeniz'i çöplerden kurtardı
Sarıyer Belediyesi Karadeniz'i çöplerden kurtardı
Karantinadan canı sıkıldı kahveye gitti 
Karantinadan canı sıkıldı kahveye gitti 
Türkiye'nin ilk kadım yaşam evi Kadıköy'de açıldı
Türkiye'nin ilk kadım yaşam evi Kadıköy'de açıldı
Kişiye Özel Tesbih
Kişiye Özel Tesbih
Anne İstanbulkart uygulamasına 40 bin başvuru
Anne İstanbulkart uygulamasına 40 bin başvuru
Etiler’de yeni ocakbaşı “Koç Ocakbaşı”
Etiler’de yeni ocakbaşı “Koç Ocakbaşı”
Aldatılma Korkusu Yaşıyorsanız Önce İlişkinize Güvenin
Aldatılma Korkusu Yaşıyorsanız Önce İlişkinize Güvenin
Tepeören'e ait görüntüler kurgulanarak çekildi
Tepeören'e ait görüntüler kurgulanarak çekildi
AKUT | Pandeminin arama kurtarma kriterlerini paylaştı
AKUT | Pandeminin arama kurtarma kriterlerini paylaştı
Galata Kulesi'nde yıkılan duvar yeniden örüldü
Galata Kulesi'nde yıkılan duvar yeniden örüldü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim