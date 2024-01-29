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Seydişehir Belediyesi 5. Çocuk Şenliği Başlıyor

Seydişehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenecek olan Geleneksel Sömestr Çocuk Şenliği 1-4 Şubat tarihleri arasında Millet Bahçesinde başlıyor.

29 Ocak 2024 Pazartesi 18:15
Seydişehir Belediyesi 5. Çocuk Şenliği Başlıyor







Seydişehir Belediyesi 5. Çocuk Şenliği Başlıyor

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, birbirinden değerli atölyelerin, eğlenceli oyunların ve etkinliklerin yer alacağı Seydişehir Belediyesi Geleneksel 5. Sömestr Çocuk Şenliğine tüm çocukları ve ailelerini davet etti.

Millet Bahçesinde gerçekleştirilecek olan şenliğin 4 gün süreceğini kaydeden Başkan Tutal, “bu yıl 5.’sini düzenleyeceğimiz festivalimiz dolu dolu geçecek. Taş Boyama Atölyesi, Kitap Ayracı Yapımı Atölyesi, Origami Atölyesi, Anahtarlık Yapımı Atölyesi ve Boyama Atölyeleriyle hem öğrenip hem eğlenecekler.

Bunun yanında VR Gözlük ile çocuklarımız uzay yolculuğu deneyimi yaşayacak, Uzay Çadırı ile evrenin tüm özelliklerini tanıyacak, Meddah Osman Ağa ile geleneksel çocuk oyunları ile Hacivat-Karagöz ve Kıpırdayan Ayaklarla doyasıya eğlenecekler. Mangala, Satranç, 9 Taş, Langırt, Dev Jenga, Balık Tutma oyunlarıyla da daha heyecanlı bir etkinliğe adım atacaklar.Ayrıca şenliğimiz boyunca çocuklarımıza pamuk şeker ve çay ikramımız olacak.

Her gün 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştireceğimiz Şenliğimiz boyunca Belediyemiz önünden, Hükümet Konağı Önünden ve eski garaj bölgesinden her yarım saatte bir servisimiz kalkacak. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini etkinliğimize bekliyorum” diye konuştu. 
 

Son Güncelleme: 29.01.2024 19:17
Anahtar Kelimeler:
Seydişehirşenlikçocuk şenliği
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