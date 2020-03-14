

Simge Fıstıkoğlu | Hayatın her alanında daha çok kadın olmalı

Ekranların sevilen yüzü haber spikeri, moderatör ve eğitmen Simge Fıstıkoğlu, mesleğini ve kadınların iş hayatında yaşadığı zorlukları MAG Mart sayısı için verdiği özel röportajında anlattı.

Kadınların iş hayatındaki yerine dair değerlendirmelerini paylaşan Fıstıkoğlu “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda iyi değiliz. Alınacak çok yol var. Son bir senedir kendime naçizane bir söz verdim. “Birden fazla konuk aldığım programlarda kadın ve erkeklerin eşit temsil edilmesi, mümkünse kadınların sayıca fazla olmasına dikkat edeceğim.” dedim. Sözümü tuttum. Doğum izninden işe döndüğümde, bu hassasiyeti göstermeye kaldığım yerden devam edeceğim. “Ben ne yapabilirim ki tek başıma?” dememek lazım. Hepimiz farkındalık için bir adım atabiliriz. Kadınlar üretime her geçen yıl daha fazla katılıyor. Ancak karar verici pozisyonlarda çok nadiren bulunuyorlar. Bunun hızla değişmesini umuyorum. Meclis’te, STK’larda ve hayatın her alanında kadınların daha çok yer almasını ve birbirlerine destek olmalarını diliyorum” dedi.

Canlandırdığı her karakter ile kendisine hayran bırakan Burcu Biricik’in kapak yıldızı olduğu MAG Mart sayısı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel röportajları ve dopdolu içeriği ile www.magdergi.com.tr , Turkcell Dergilik, Google Play, Apple Store, Issue, Türk Telekom ve seçkin kitapçılarda sizlerle buluşuyor.