Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Simge Fıstıkoğlu | Hayatın her alanında daha çok kadın olmalı

Ekranların sevilen yüzü, Simge Fıstıkoğlu, mesleğini ve kadınların iş hayatında yaşadığı zorlukları MAG Mart sayısı için verdiği özel röportajında anlattı.

14 Mart 2020 Cumartesi 10:35
Simge Fıstıkoğlu | Hayatın her alanında daha çok kadın olmalı


Simge Fıstıkoğlu | Hayatın her alanında daha çok kadın olmalı

Ekranların sevilen yüzü haber spikeri, moderatör ve eğitmen Simge Fıstıkoğlu, mesleğini ve kadınların iş hayatında yaşadığı zorlukları MAG Mart sayısı için verdiği özel röportajında anlattı.

Kadınların iş hayatındaki yerine dair değerlendirmelerini paylaşan Fıstıkoğlu “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda iyi değiliz. Alınacak çok yol var. Son bir senedir kendime naçizane bir söz verdim. “Birden fazla konuk aldığım programlarda kadın ve erkeklerin eşit temsil edilmesi, mümkünse kadınların sayıca fazla olmasına dikkat edeceğim.” dedim. Sözümü tuttum. Doğum izninden işe döndüğümde, bu hassasiyeti göstermeye kaldığım yerden devam edeceğim. “Ben ne yapabilirim ki tek başıma?” dememek lazım. Hepimiz farkındalık için bir adım atabiliriz. Kadınlar üretime her geçen yıl daha fazla katılıyor. Ancak karar verici pozisyonlarda çok nadiren bulunuyorlar. Bunun hızla değişmesini umuyorum. Meclis’te, STK’larda ve hayatın her alanında kadınların daha çok yer almasını ve birbirlerine destek olmalarını diliyorum” dedi.

Canlandırdığı her karakter ile kendisine hayran bırakan Burcu Biricik’in kapak yıldızı olduğu MAG Mart sayısı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel röportajları ve dopdolu içeriği ile www.magdergi.com.tr , Turkcell Dergilik, Google Play, Apple Store, Issue, Türk Telekom ve seçkin kitapçılarda sizlerle buluşuyor.

Anahtar Kelimeler:
Simge Fıstıkoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi İBB'den koronavirüs önlemi
Derbi öncesi İBB'den koronavirüs önlemi
İBB, Koronavirüs için alınan önlemleri yaygınlaştırıyor
İBB, Koronavirüs için alınan önlemleri yaygınlaştırıyor
Baharda keyifli kamp yapmanın ipuçları
Baharda keyifli kamp yapmanın ipuçları
Paris Moda Haftasında Türk zarafeti
Paris Moda Haftasında Türk zarafeti
Yoga Academy Ayrancı'da 104 dedi!
Yoga Academy Ayrancı'da 104 dedi!
Altınyıldız Classics smokinde akla gelen ilk marka!
Altınyıldız Classics smokinde akla gelen ilk marka!
Bull 4. sezonuyla FOXCRIME ekranlarında devam ediyor | Belgesel
Bull 4. sezonuyla FOXCRIME ekranlarında devam ediyor | Belgesel
National Geographic’ten yeni belgesel | Sınır Tanımayan Arabalar
National Geographic’ten yeni belgesel | Sınır Tanımayan Arabalar
İBB'den hijyen seferberliği | Koronavirüs'e karşı temizlik TİM'i kuruldu
İBB'den hijyen seferberliği | Koronavirüs'e karşı temizlik TİM'i kuruldu
Görme engelli gençler, engelleri kayak öğrenerek aşacak
Görme engelli gençler, engelleri kayak öğrenerek aşacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim