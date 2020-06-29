Sınavlar bitti şimdi macera zamanı

Gençlerin, önünde ayların hatta yılların stresini atmak için uzun bir yaz tatili var. Her ne kadar bu yıl tatil, koronavirüs önlemleriyle geçse bu gençlerin eğlenmesine engel değil.

‘Onları ödüllendirin’

Outdoor ve doğa sporları alanında Türkiye'de lider konumda bulunan SPX’in sahibi Orkun Olgar, “Gençler hem sınavlar hem de koronavirüs yüzünden aylardır evlerden çıkmadı. Sınavların bitmesiyle artık özgürler. Bu süreçte aileler, güzel planlar yaparak çocuklarını ödüllendirmeli” dedi.

Olgar, bu ödülün pahalı bir teknolojik alet, beş yıldızlı otelde tatil gibi bir ödülden çok deneyim kazandıran bir ödül olması gerektiğini belirterek “Çünkü en pahalı teknolojik alet de olsa birkaç yıl içinde hiçbir önemi kalmayacak ama bir çocuğun yaşadığı özel deneyim onun hayatında çok önemli bir yere sahip olacak” dedi.

Kampa çıkabilirsiniz

Olgar’ın tatile çıkacak gençlere ve ailelerine ilk önerisi kamp. Olgar, “Çocuğunuzla sırt çantalarınızı takıp bir dağ yamacına ya da deniz, göl kenarına gidebilirsiniz. Doğada hem huzuru bulacaksınız hem de keyifli vakit geçireceksiniz” ifadeleri kullandı. Kamp konusunda deneyimli olanların insanlardan uzak şekilde kamp yapabileceğini aktaran Olgar, ilk defa kampa çıkacaklara ise kamp merkezlerini tercih etmeleri konusunda uyardı.

Olgar, “İlk defa kampa çıkacaklar için kamp merkezleri daha doğru bir tercih olur. Hem siz hem de çocuğunuz kendinizi daha güvende hissedersiniz. Ancak yine de sosyal mesafe kuralına dikkat” dedi. Olgar, kamp yapılacak bölgeler olarak ise İstanbul’da Şile ve Ağva, Çanakkale’de Bozcaada, Balıkesir’de Kaz Dağları, Bolu’da Yedigöller, Muğla’da Akyaka’yı önerdi.

‘Sorumluluk katar’

Olgar, küçük yaşta çocuklarla mutlaka aile üyeleriyle birlikte kamp yapması gerektiğini hatırlatırken “Bunun dışında bu yıl üniversiteye geçmeye hazırlanan ve 18 yaşını geçen gençler arkadaşlarıyla kampa çıkabilir. Tabii her çocuğun yaştan bağımsız olarak bilgi ve becerileri farklı olabiliyor. Bu konuya aileler çocuklarıyla birlikte karar verebilir. Ancak erken yaşta sorumluluk almanın gençlere çok şey kattığını da unutmayın” dedi.

‘Gençken daha cesaretliyiz’

Gençlere, bu yazı ilgilerinin çekeceği bir spor aktivitesiyle geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Orkun Olgar, “Spor yapmanın, yeni bir şeyler öğrenmenin zamanı yoktur ama gençken daha cesaretli oluyoruz. O nedenle esktrem sporlara bu dönemde başlamak daha kolay oluyor ve hayatın geri kalanını değiştiriyor” dedi.

Olgar, “Dağ bisikleti, mağara dalışı, wakeboard, rafting, yamaç paraşütü, sörf… Herkesin ilgisine göre bir esktrem spor bulmak mümkün. Önemli olan harekete geçmek” diye konuştu.