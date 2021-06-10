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Şirketler neden Bitcoin'e yatırım yapıyor?

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, önemli bir Bitcoin yatırımı yapan ne ilk ne de tek ABD şirketi. Peki ama borsaya kayıtlı şirketler neden kripto paralara yatırım yapıyor?

10 Haziran 2021 Perşembe 10:43
Şirketler neden Bitcoin'e yatırım yapıyor?

Şirketler neden Bitcoin'e yatırım yapıyor?

Tesla, Şubat ayında Bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladığında manşetlere çıkmıştı. Ancak, elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, önemli bir Bitcoin yatırımı yapan ne ilk ne de tek ABD şirketi. Peki ama borsaya kayıtlı şirketler neden kripto paralara yatırım yapıyor?

Bilançodaki Bitcoin

Büyük bir yatırımla kripto pazarına giren ilk ABD şirketi Microstrategy oldu. Bir yazılım şirketi olan Microstrategy, Ağustos 2020'de, finansal rezervlerinin 250 milyon dolarını Bitcoin'e yatırdı ve o zamandan beri giderek daha fazla kripto para satın alıyor. Mayıs ortasında yaşanan sert fiyat düşüşünün ardından şirketin CEO'su Michael Saylor, daha fazla Bitcoin satın aldıklarını açıkladı, ki bu da şirketin şu anda 92.000'den fazla Bitcoin'e sahip olduğu anlamına geliyor. Bu duyuru sırasında ise, şirketin BTC varlıklarının toplam değeri 2,25 milyar ABD dolarına eşitti.

Microstrategy CEO'su artık kendisini bir kripto savunucusu olarak görüyor ve "Şirketler için Bitcoin’i bir değer saklama aracı olarak önerirken diğer şirket yöneticilerine kripto dünyasına girmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Time Magazine ile yaptığı bir röportajda Saylor, Elon Musk'a attığı tweetlerin Tesla'nın Bitcoin yatırımı yapmasında kısmen etkili olduğunu ima etti. Peki ama neden büyük şirketler rezervlerini kripto paralara yatırıyor? Microstrategy CEO’su Saylor, Microstrategy için milyar dolarlık yatırımın enflasyona karşı bir koruma olduğunu söylüyor ve "Bitcoin, dijital altındır" diyerek, misyonunun "dünyanın bilançolarını düzeltmek" olduğunu öne sürüyor.

Bitcoin satışlarından elde edilen kârlar

Tesla'da bu misyonun yakında gerçekleşmesi muhtemeldir. Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin raporunda, Bitcoin satışından 101 milyon dolarlık kâr elde ettiğini açıkladı. Tesla, bu olaydan birkaç hafta sonra Bitcoin'i şimdilik bir ödeme aracı olarak kabul etmeyeceğini açıklasa bile, hâla elinde Bitcoin tutuyor.

Square ise, bu konuda biraz daha temkinli davranmayı tercih etti. Bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olan Square, Bitcoin'e yatırım yapmaya geçen sonbaharda başlamıştı. Bitcoin rezervlerinin şu anda 220 milyon dolar değerinde olduğu ve likit varlıklarının %5'ine tekabül ettiği belirtiliyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde Square, 20 milyon dolar değerinde bir zarar bildirdi. Ödeme hizmeti sağlayıcısı olan şirket, şimdilik daha fazla Bitcoin yatırımı yapmak istemiyor. Square, "Bitcoin Clean Energy" (Bitcoin Temiz Enerji) girişimi ile kendisini kripto paraların çevre sorununa adamış görünüyor.

CFO'lar arasında küresel şüphecilik

Büyük şirketler için bir yatırım stratejisi olarak Bitcoin'e yönelik baskı, çoğunlukla ABD'den geliyor. CNBC tarafından yapılan küresel bir CFO anketinde, ankete katılan kişilerin %80'i Bitcoin'i ne bir ödeme yöntemi olarak kabul edilmesi ne de bilançolarda görünmesi gereken bir balon olarak gördü. Bununla birlikte, yaşanan halihazırdaki gelişmeler, dijital varlıkların sadece özel yatırımcılar için değil şirketler için de alternatif bir yatırım stratejisi olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:
şirketlerBitcoinYatırım
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