Site yönetimleri ve denetimleri yeterli mi

Günümüzde site yaşamı artık sosyal hayatın bir parçası haline geldi.Site içersinde yaşayanlar güvenlikli bir yerde oturmanın yanı sıra sosyal aktivitelerini (Yürüyüş,spor,yüzme,sauna v.b.)yapabildikleri de bir yaşam biçimi sahibi oluyorlar.

Müteahhit firmalarının reklamlarında yer alan sosyal yaşam biçimleri ve daire seçenekleri ile bu inkamlara sahip olanlar.Sahip oldukları dairelerinin haklarını ve ceplerinden her ay aidat adı altında toplanan paraları ne kadar denetliyorlar.Sadece her yıl yada sitenin yönetim planına göre iki yılda bir yapılan genel kurullarda kendileri için kullanılan harcamaları yapılan 3-4 saatlik toplantılarda görüyor ve onaylıyorlar.

Bu yapılan genel kurullara katılım ise yok denecek kadar az oluyor.Bunun başlıca sebebi site sosyal yaşam biçiminde yaşayanların haklarını pek fazla takip etmek istememesinden kaynaklanıyor.Genellikle az sayıda kat sakininin katıldığı ve çoğunlukla vekaletlerle temsil edilen site sakinlerinin oyları ile sitelerde yıllık bütçeler belirleniyor, onaylanıyor.Bu genel kurullarda yönetim kurulu ve denetim kurulu da bu oylarla seçiliyor.

Bugün sosyal alanları ile bir site ortalama 200 haneden oluşmakta.(Bu sayı yerleşim yerine ve site özelliklerine göre değişiyor.) Biz 200 haneli bir siteden yola çıkalım.Aylık aidat yine ortalama (konutun su,ısınma,elektrik hariç) 700 ila 1.000 TL. arasında olmakta.Yani aylık toplanan aidat 140.000TL. ile 200.000.TL. (Yıllık 1.680.000TL. ile 2.000.000.TL.) olmakta.

Bu toplanan aidatlar ile sitenin genel giderleri (Ortak su, elektrik, doğal gaz, hijyen v.b) ve hizmet firması giderlerine varsa da yatırımlara harcanmakta.Bu aidat rakamı bugün orta ve küçük ölçekli bir işletmenin bile aylık bütçesinden fazla bir rakam olmaktadir.

Bu harcamalar seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından kontrol edilmekte ve yapılmaktadır..Bunda da hiçbir bahis yoktur.Tüm seçilen yönetim kurulu üyeleri site içersinden oturanlar tarafından seçildikleri ve o sitede yaşadıkları için gayet normal ve olması gereken bir durumdur.Bu harcamaları diğer site sakinleri adına yaparken de hiçbir zaman site aleyhine bir karar almazlar.Aksine site haklarını korurlar.

Burada sorun denetçiler kısmında başlıyor.İyi niyetle olsa da seçilen denetçiler de o yapılan genel kurullarda seçiliyor.Genellikle site sakinleri tarafından oluşan bu denetçiler yönetimin harcamalarını ve yaptıklarını yıl içersinde denetliyorlar.İşte iyi niyetle başlayan sorun burada başlıyor.Genelde yönetime seçilenlerin listesinde denetçiler de yer alıyor.Yani seçilenlerle denetleyenler aynı liste grubundan oluyor.Oysa Denetçilerin ayrı olması bu sistemin daha sağlıklı çalışması için gereklidir.Denetçilerin görevi yönetim kurulu üyelerinin daha sağlıklı daha iyi çalışabilmelerini sağlamak adına yıl içersinde denetimler yapıp, yönetimi varsa eksik gördükleri noktalar düzeltmelerini sağlamak olmalı.Ve denetçilerin bunu yapabilmeleri içinde yeterli eğitime ve iş deneyimine sahip olmaları gerekir.Sıkıntı burada başlıyor.Site denetim kuruluna elinde oyları toplayan her site sakini seçilebiliyor.Bunda hukuken hiçbir sakınca yok.En doğal hak.Ancakkkk….bu kadar yüksek bütçeler ile yönetilen sitelerde, bu siteyi yönetenlere destek ve yardımcı olarak konunun ehli kişi ve kişilerin olmasının yararları fazladır.

Dolayısıyla bu kadar yüksek bütçeye ulaşan site hayatımızda daha sağlıklı hizmet almak adına öncelikle tüm genel kurulları hafife alarak katılmamamak yerine katılmak, vekalet yerine senede bir günü ayırıp iştirak etmek önemli.Yine site yönetim kurullarında seçilecek denetim kurulu üyelerinin (zaten sayısı az) gerek yeterliliği, gerekse tecrübesi ile değerlendirilip seçilmesi son derece önem kazanmakta.

Unutmayın yaşadığınız site sizin, emeklerinizin karşılığı aldığınız daire sizin, dolayısıyla daha iyi hizmet almak, daha güzel yaşam biçimi yaşamak ta sizin elinizde.